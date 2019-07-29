Бывшего финансового директора Нота-банка из дела Захарченко отпустили на свободу, пересчитав срок

Свидетеля по делу Захарченко — бывшего директора департамента финансового анализа Нота-банка Галину Марчукову отпустили на свободу в зале суда, пересчитав срок отбытия наказания. Ей засчитали время, проведенное под домашним арестом и под стражей.

«Приговор изменить. Считать приговор отбытым, отпустить Марчукову в зале суда»,— сказал судья (цитата по «РИА Новости»).

В конце мая 2019 года Останкинский суд Москвы приговорил Галину Марчукову к трем годам и четырем месяцам колонии общего режима по обвинению в растрате 350 млн руб. (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Галина Марчукова помогла следствию раскрыть схему хищения 25 млрд руб. из Нота-банка. По словам прокурора, на основании показаний подсудимой была выявлена причастность членов кредитного комитета Нота-банка Тимура Исхакова, Алексея Киреева и Андрея Симакова к выдаче заведомо невозвратных кредитов на эту сумму 62 фирмам-однодневкам. Господа Исхаков и Киреев по ходатайству следствия были арестованы.

Осужденный на 13 лет колонии за взяточничество полковник МВД Дмитрий Захарченко в 2015 году накануне планируемого обыска в Нота-банке (следствие интересовал счет его клиента АО «Электрозавод») встретился с сестрой Галины Марчуковой Ларисой и предупредил о предстоящих оперативных мероприятиях. В результате обыск не дал нужных следствию результатов.

22 июля суд признал вынесенное Ларисе Марчуковой, чьи свидетельские показания легли в основу обвинения против Дмитрия Захарченко, наказание по другому делу отбытым. Ее освободили в зале суда.

Подробнее о роли сестер Марчуковых в деле Захарченко читайте в материале “Ъ” «Растрата, к гадалке не ходи».