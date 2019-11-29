Главные новости к утру 29 ноября

В предпоследнем туре группового этапа Лиги Европы ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем» (1:1) и вылетел из турнира. «Краснодар» обыграл «Базель» (1:0) и сохранил шансы на выход в play-off. О матчах

NASA хочет купить два места на российских кораблях «Союз» для полетов на Международную космическую станцию (МКС). Благодаря новому контракту США смогут отправлять своих космонавтов на МКС до сентября 2021 года.

Мошенники нашли новый способ хищения с банковских карт: они якобы случайно забывают карту в банкомате и просят ее вытащить оказавшегося рядом человека. Когда тот возвращает карту, его обвиняют в краже небольшой суммы (5–15 тыс. руб.) со счета и вынуждают вернуть эти деньги.

Свой первый после возвращения на ринг бой Конор Макгрегор проведет с американцем Дональдом Серрони. Поединок состоится 18 января в Лас-Вегасе. О карьере Макгрегора

Как узнал “Ъ”, СКР предъявил обвинение экс-главе НПО «Космос» Андрею Чернякову, которому инкриминируют хищение кредитов Банка Москвы (сейчас БМ-банк) на 12 млрд руб. Бизнесмен вину в махинациях не признал.

«Аэрофлот» предложил создать в России компанию, которая предоставляла бы аэропортам ловчих птиц и собак для защиты от птиц. Попадание птиц в двигатели самолета стало причиной инцидента с Airbus A321 «Уральских авиалиний», совершившим аварийную посадку в кукурузном поле в августе.

Президент США Дональд Трамп впервые за свой президентский срок посетил Афганистан. Он рассказал, что Вашингтон продолжает переговоры с «Талибаном» (запрещенная в РФ террористическая организация) и настаивает, чтобы группировка согласилась на прекращение огня.

О предстоящих 29 ноября событиях читайте в анонсе “Ъ”.