«Краснодару» осталась победа

В предпоследнем туре группового этапа Лиги Европы два его российских участника играли против команд, которые на старте турнира нанесли им унизительные поражения. «Краснодар», проигравший в первом круге — 0:5 — «Базелю», взял у швейцарской команды реванш — 1:0. Теперь, чтобы попасть в play-off, краснодарцам в заключительном туре нужно обыграть испанский «Хетафе». А ЦСКА, уступивший «Лудогорцу» в сентябре — 1:5, второй матч с болгарским клубом завершил ничьей — 1:1. Армейцы, с треском провалившие первую половину группового раунда, потеряли шансы весной продолжить выступления во втором по статусу еврокубке.

В таких матчах, какой играл в пятом туре «Краснодар», всегда есть надежда на помощь соперника. «Базель» уже обеспечил себе play-off — и вдруг это для него повод наплевать на результат? Но швейцарский клуб помогать вроде бы наотрез отказывался. Его состав был не то чтобы абсолютно боевым, но и не резервным, а футбол не намекал на желание провести ближайшие полтора часа именно в разминочном режиме. В общем, халява краснодарцам не светила, очки приходилось выгрызать.

А выгрызать их было непросто. С энергетикой, темпом все у «Краснодара» было в полном порядке. А перемещения звеньев атакующего треугольника из Вандерсона, Ари и Магомеда-Шапи Сулейманова временами вообще выглядели потрясающе. Но чтобы эта внешняя эффектность переросла в нечто более материальное, более значимое, постоянно не хватало каких-то нюансов — паса чуточку помягче, удара чуточку поточнее. Хороших подходов к чужой штрафной в первом тайме у «Краснодара» была масса, настоящий момент, про который можно сказать, что «Базель» спасся на тоненького,— один-единственный. За четверть часа до перерыва Ари классно вывел Вандерсона на ворота, а тот, хотя слегка замешкался, смог перекинуть вратаря Йонаса Омлина. Амлина на «ленточке» подстраховал защитник Сильван Видмер.

А многие из тех, кто переживал за «Краснодар», на излете первого тайма наверняка еще раз схватились за голову. После единоборства с соперником упал, долго лежал на газоне, а потом, сильно хромая, ушел за бровку Юрий Газинский. Газинский, игрок системообразующий, ключевой для «Краснодара» в плане прочности связей в центральной зоне, ее плотности, только-только вернулся в строй после долгого лечения травмы. И сразу же — новая… Но беды большой не случилось. Газинский замену не попросил и доиграл матч почти до финального свистка.

А после перерыва «Краснодар» пережил непростой отрезок, когда его игра представляла из себя сплошные мучения. Но, поменяв Сулейманова на Юнеса Намли, смог как-то все упорядочить, организовать и «Базель» наконец куснуть. Ари заработал одиннадцатиметровый, классно укрыв мяч в штрафной корпусом (Омар Альдерете, старавшийся его отнять, заплел форварду ноги), а потом его реализовал.

«Базель» под занавес матча был активен и зол. И две-три неплохие возможности забить имел. Особенно хорошая была у Афимико Пюлюлю, который выпрыгнул на навес и пробил головой. «Краснодару» повезло — мяч проскакал рядом со стойкой.

Но ложка дегтя в его победу все-таки попала. И подмешал ее туда автор гола Ари. Уже в компенсированное время он отмахнулся от Альдерете, угодил тому ладонью по лицу и увидел перед собой желтую карточку. А она была для нападающего второй в матче (причем первую он тоже получил за дурацкое нарушение — снял футболку, отмечая забитый мяч). И дело не в том, что «Краснодар» остался в меньшинстве — терпеть ему оставалось всего ничего. Дело в том, что красная карточка — это дисквалификация важного для краснодарцев футболиста на заключительный матч группового раунда, на решающий матч.

В нем «Краснодар» будет играть на выезде с «Хетафе», который на выезде одолел аутсайдера группы C — турецкий «Трабзонспор» — с тем же счетом 1:0. У испанского клуба столько же очков — девять, сколько и у российского. Но он опережает краснодарцев, потому что в первом круге в очной встрече взял верх на их поле — 2:1. Это значит, что «Краснодару», чтобы скинуть «Хетафе» 12 декабря со второй строчки, ничьей не хватит, надо будет обязательно выигрывать.

Выступающий в группе H ЦСКА перед этим туром имел в активе лишь один набранный балл. Как ни странно, он все равно сохранял ему шансы на выход в play-off, но это были шансы чисто теоретические, эфемерные. Для того чтобы они сработали, требовалось совпадение нескольких условий. И первое — выигрыш у «Лудогорца» с не менее крупной разницей, чем та, с которой он разбил армейцев в домашнем матче.

Впрочем, сама игра довольно рано дала понять, что града голов в ней не будет. «Лудогорец» снова предстал командой, может, и без изысков, но достаточно солидной, организованной, такой, которую сложно вообразить разваливающейся на кусочки. С проникновением в ее тылы у армейцев были проблемы. Взгляд на статистические показатели в какой-то момент даже зафиксировал, что преимущество во владении мячом, пусть скромное,— на стороне гостей. А во втором тайме «Лудогорец» провел очень четкую атаку, и Клаудиу Кешеру счет открыл. Вскоре Федор Чалов этот гол отыграл, но его мячом достижения ЦСКА в матче были исчерпаны. Прощание армейцев с Лигой Европы получилось грустным — как и вся их нынешняя еврокубковая кампания.

Алексей Доспехов