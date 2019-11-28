«Краснодар» обыграл «Базель» в матче Лиги Европы

Футболисты российского «Краснодара» обыграли швейцарский «Базель» в матче пятого тура группового этапа в матче Лиги Европы. Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Гол забил Ари (72).
Российская команда сохраняет шансы на выход из группы. У «Краснодара» и «Хетафе» по девять очков, они делят второе и третье место в группе и встречаются в заключительном матче 12 декабря. У лидирующего «Байера» на одно очко больше.
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