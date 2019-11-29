Главные анонсы 29 ноября

Состоится «черная пятница» — одна из самых крупных онлайн-распродаж в году. Больше половины россиян не верят в реальность скидок во время «черной пятницы». Тем не менее, уже 70% опрошенных готовы сделать покупки во время распродажи в 2019 году по сравнению с 67% в прошлом. Ритейлеры также ожидают роста продаж. Подробнее

В Брюсселе состоится очередная трехсторонняя техническая встреча по транзиту российского газа через Украину. Москва и Киев впервые за пять лет провели двухсторонние переговоры по газу без участия Еврокомиссии. Стороны обсудили основные проблемные вопросы по транзиту сырья и его поставкам на Украину, но никаких решений принято не было. Подробнее

Тверской суд Москвы рассмотрит по существу дело в отношении 50-летнего фигуранта «московского дела» Эдуарда Малышевского, обвиняемого в применении насилия к полицейскому (ч. 1 ст. 318 УК). По версии следствия, 27 июля он выбил ногой окно автозака, которое упало на полицейского Дмитрия Астафьева. Ранее в суде господин Астафьев сообщил, что «не видел, кто выбивал окно», а два свидетеля — также полицейские — показали, что не уверены в совершении преступления именно господином Малышевским. Подробнее

В Московском городском суде пройдет выездное заседание Басманного районного суда Москвы по жалобе журналиста-расследователя Ивана Голунова на бездействие следователя. Ранее материалы уголовного дела, по которому господина Голунова сначала обвиняли в сбыте наркотиков, а затем стали проверять полицейских, задержавших журналиста, оказались засекреченными. Подробнее

В Нальчике президент России Владимир Путин проведет заседание совета при президенте по межнациональным отношениям. Основной темой станет вопрос о реализации целей и задач стратегии государственной национальной политики РФ. Докладчиками выступят министр культуры Владимир Мединский и министр просвещения Ольга Васильева. Президент также встретится также с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым и посетит детскую академию творчества «Солнечный город».

В Москве на «ВТБ-Арене» состоится поединок по правилам бокса между бойцом MMA Александром Емельяненко и тяжелоатлетом Михаилом Кокляевым. Победитель получит 1 млн руб. Взвешивание состоялось накануне, вес Кокляева составил 134 кг, Емельяненко — 113,5 кг.