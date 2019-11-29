Конор Макгрегор проведет первый после возращения бой с Дональдом Серрони

Ирландский боец Конор Макгрегор проведет свой первый после возращения на ринг поединок с американцем Дональдом Серрони, сообщает телеканал ESPN со ссылкой на президента Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайта. Бой состоится 18 января в Лас-Вегасе. Как уточнил президент UFC, оба спортсмена уже подписали контракт на проведение поединка.

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В октябре 2018 года на турнире UFC 229 Конор Макгрегор уступил в бою россиянину Хабибу Нурмагомедову. Из-за драки после поединка между членами команд бойцов Атлетическая комиссия штата Невада дисквалифицировала Макгрегора на полгода, а Нурмагомедова — на девять месяцев. В марте 2019-го Макгрегор объявил о завершении спортивной карьеры, однако в октябре заявил, что вернется в UFC.

Подробнее о возвращении Макгрегора на ринг читайте в материале “Ъ” .

О его бое с Нурмагомедовым в 2018 году — в публикации “Ъ” «Хабиб Нурмагомедов вышел за рамки поединка».