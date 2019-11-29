NASA хочет купить два места на кораблях «Союз» для полетов на МКС

NASA намерено купить два места на российских кораблях «Союз» для отправки американских космонавтов на Международную космическую станцию (МКС), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сайт госзакупок США. Действующий контракт NASA и «Роскосмоса» рассчитан до осени 2020 года. В рамках этого контракта американец Кристофер Кэссиди полетит на МКС на «Союзе МС-16» 9 апреля 2020 года и пробудет на станции до 22 октября.
NASA намерено заключить контракт с «Роскосмосом» на покупку одного места на «Союзе МС-17» и еще одного — на «Союзе МС-18». Благодаря этому NASA сможет до сентября 2021 года отправлять своих космонавтов на МКС в случае, если задержится отправка американских космических кораблей.
В ноябре стало известно, что космонавтов США нет в списках 64-й и 65-й экспедиций к МКС. NASA сообщило, что ведет переговоры с «Роскосмосом» о покупке дополнительных мест на «Союзах». В российской госкорпорации обещали, что решение по этому вопросу примут в ближайшее время.
Напомним, американская компания SpaceX разработала первый частный пилотируемый корабль для доставки космонавтов на МКС и для возвращения их на Землю. Первый полет корабля без экипажа осуществили 2 марта 2019 года.
Возникнут ли у «Роскосмоса» проблемы из-за корабля SpaceX, читайте в материале “Ъ FM” «Crew Dragon посоперничает с "Союзами"».
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