ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем» и вылетел из Лиги Европы

Футболисты московского ЦСКА сыграли вничью с болгарским «Лудогорцем» в матче пятого тура группового этапа в матче Лиги Европы. Встреча в Москве завершилась со счетом 1:1. Голы забили: Кешерю (66)—Чалов (75).

Российская команда потеряла шансы на выход из группы. У ЦСКА два очка, клуб находится на последней строчке в группе H. Выездной матч против барселонского «Эспаньола» 12 декабря не имеет для армейцев турнирного значения.

Сегодня футболисты российского «Краснодара» обыграли швейцарский «Базель» со счетом 1:0 и сохранили шансы на выход из группы.

Подробности обоих матчей читайте в публикации “Ъ”.