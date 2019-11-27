Кандидаты в вице-губернаторы Петербурга встретились с оппозиционными депутатами ЗакСа

В среду, 27 ноября, в Мариинском дворце проходит встреча депутатов Законодательного собрания Петербурга с кандидатами в вице-губернаторы города Ириной Потехиной и Валерием Пикалевым, которых парламент должен будет утвердить на эти должности. С будущими членами правительства решили пообщаться Борис Вишневский (партия «Яблоко»), Михаил Амосов, представители КПРФ Ирина Иванова, Ольга Ходунова и Александр Рассудов, а также новый лидер фракции ЛДПР Павел Иткин. Депутаты от других фракций на встречу не пришли, сообщает «Фонтанка.ру».

Отметим, что встреча проходит в приватном режиме, без представителей СМИ, которых в этот раз в ЗакС не пустили.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Валерий Пикалев в Смольном должен будет возглавить администрацию губернатора Петербурга, а в ведение Ирины Потехиной перейдут вопросы медиасферы, молодежной политики и образования.