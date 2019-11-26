«Единая Россия» не будет поддерживать самовыдвиженцев

На предстоящих выборах в Госдуму (в сентябре 2021 года) «Единая Россия» (ЕР) будет выдвигать своих кандидатов и не собирается «страховать» самовыдвиженцев, заявил журналистам секретарь генерального совета партии Андрей Турчак.

Напомним, на съезде ЕР 23 ноября премьер-министр РФ и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев призвал прекратить выдвижения единороссов на выборах в качестве самовыдвиженцев. Он заявил, что единороссы не должны «стесняться» своей партийной принадлежности, а, наоборот, гордиться ею.

«Никаких расторговок по округам не будет, "Единая Россия" будет выдвигаться везде, во всех округах <…> Партия будет выдвигать своих кандидатов, за них бороться, а в поствыборной ситуации готовы договариваться»,— заявил господин Турчак (цитата по «Интерфаксу»). Он также заявил, что призыв господина Медведева «не останется на уровне заявлений».

Андрей Турчак также заявил, что победить на выборах в Госдуму для единороссов «реально»: «Будьте уверены, партия победит, это реалистично, никаких завышенных планок тут нет».

Подробнее о съезде «Единой России» — материале “Ъ” «Ротация ради выборов».

Об участии на съезде президента Владимира Путина — в публикации “Ъ” «Вихри 20-х веют над нами».