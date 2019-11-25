Статус РУСАДА «завис» в несоответствии

Россия может пропустить Олимпиаду в Токио. Поводом стал новый кризис в легкой атлетике: руководителей Всероссийской федерации, которая и так находится под санкциями, отстранили от деятельности из-за допинга. А исполком WADA должен рассмотреть рекомендацию о несоответствии правилам Российского антидопингового агентства. Чем это грозит спортсменам? Об этом — Иван Корякин.

Все началось в пятницу вечером, когда комитет Всемирного антидопингового агентства порекомендовал исполкому лишить РУСАДА статуса соответствия — это из-за проблем в той самой базе данных Московской антидопинговой лаборатории, о которых заговорили в сентябре. Рекомендовал — значит, сообщил в центральный офис: лишайте российское агентство статуса. И, скорее всего, это и произойдет уже 9 декабря, в этом мало кто сомневается. Исполкому WADA предстоит «обозначить серьезные последствия» для России, а какие, не знает даже глава РУСАДА Юрий Ганус: «В отношении России будет применяться новый стандарт по соответствию. Он вступил в действие 1 апреля 2018 года, достаточно строгий и тяжелый документ по последствиям. И в отношении такой спортивной юрисдикции, как Россия, подобный документ, будет применяться, наверное, впервые».

В РУСАДА признают, что это логичное развитие ситуации. Во всяком случае, ожидаемое — о подмене данных в Московской лаборатории и возможных последствиях говорили всю осень. И ничего хорошего не звучало, особенно от западных СМИ, которые утверждали, что все это было сделано ради защиты репутации бывших спортсменов, которые теперь занимают государственные посты. Так что РУСАДА, скорее всего, вновь лишат признания, полагает управляющий партнер юридической группы «Клевер Консалт» Артем Пацев: «Короткая история существования и самой WADA, и еще более короткая история существования Комитета по соответствию свидетельствует о том, что не было еще пока случаев, когда исполком WADA не соглашался бы с рекомендациями Комитета по соответствию. Поэтому есть достаточно большая вероятность того, что РУСАДА будет признана не соответствующей кодексу. Но при этом сейчас вопрос в том, какие же будут последствия».

А что более неожиданно, так это новый кризис в легкой атлетике: Всероссийская федерация на грани исключения из международной. Все ее руководство временно отстранили из-за дела прыгуна в высоту Данила Лысенко. Спортсмен пытался оправдать пропуск допинг-теста с помощью фальшивой медицинской справки. Свой пост покинул глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин — человек, который должен был вытащить российскую легкую атлетику из допинговых проблем. А стало только хуже, заявила комментатор телеканала Eurosport Алла Глущенко:

«Задействовано главное лицо федерации — ее президент отстранен. Он призван был эту ситуацию как-то улучшить, привести в норму, а оказалось еще хуже чем было, к сожалению».

Очередной скандал в легкой атлетике как раз совпал с делом РУСАДА, если это вообще совпадение. И теперь россиян могут не пустить на Олимпиаду даже под нейтральным флагом, отмечает бывший член президиума Всероссийской федерации легкой атлетики Алексей Кустов: «Вся сборная команда страны может не поехать на Олимпиаду в Токио, поскольку у нас будет отстранение РУСАДА. Сейчас какие-то новшества приняли: или едут под своим флагом, или ни под каким не едут. То есть нейтральный статус сейчас вообще не рассматривается, я так понимаю».

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«Наша легкая атлетика в агонии, и медлить больше нельзя»,— написала в Instagram Мария Ласицкене, первая трехкратная чемпионка мира по прыжкам высоту. В свои 26 она рискует пропустить вторую Олимпиаду подряд, и это «неописуемая жесть», признала ее коллега Елена Исинбаева. И едва ли можно описать это лаконичнее.

Ситуацию в легкой атлетике обсудят в понедельник в Олимпийском комитете России. Его глава Станислав Поздняков ранее заявил, что единственный вариант для России — полноценное участие сборной в Играх в Токио.