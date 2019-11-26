Экология защитила палладий

Цены на палладий на мировом рынке вернулись выше уровня $1,8 тыс. за тройскую унцию. Росту способствуют ожидания инвесторов относительно заключения первой части торговой сделки США и Китая, а также повышенный спрос на металл со стороны автомобильной промышленности. В ближайшие месяцы цены могут подняться до $2 тыс. за унцию, считают аналитики.

После трехнедельного перерыва цены на палладий вновь вернулись выше уровня $1,8 тыс. за тройскую унцию. По данным агентства Reuters, в понедельник 25 ноября стоимость драгоценного металла поднималась на 2,1%, до отметки $1814 за унцию. До исторического максимума ($1824,5 за унцию), установленного 30 октября, стоимость металла недотянула всего 0,6%. Остальные драгоценные металлы не могут похвастаться таким ростом стоимости. Так, цена золота снизилась на 0,3%, до $1457 за унцию, серебро подешевело на 0,5%, до $16,95 за унцию, только платина подорожала, но всего на 0,6%, до $896 за унцию.

Восстановление цен на палладий происходит на фоне ожиданий, что США и Китай до конца года подпишут первую фазу торгового соглашения. В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры о торговом соглашении с Китаем продвигаются хорошо. В выходные советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что заключение первой части такого договора с Китаем все еще возможно к концу года. В таких условиях улучшаются ожидания международных инвесторов относительно перспектив мировой экономики (см. “Ъ” от 13 ноября). Это положительно сказывается на аппетите у инвесторов к риску.

Подъем цен на палладий продолжается, несмотря на падение мировых продаж автомобилей.

По оценкам агентства Fitch Ratings, в 2019 году продажи автомобилей могут сократиться примерно на 3,1 млн шт., до 77,5 млн шт., что станет сильнейшим падением с 2008 года. Основное негативное влияние на мировой рынок окажет Китай, где реализация машин в январе—октябре упала на 11% относительно аналогичного периода 2018 года. В целом по итогам 2019 года продажи в КНР, как ожидается, опустятся на 2,1 млн шт., до 21,6 млн автомобилей. Авторынки США и стран Западной Европы сократятся в текущем году примерно на 2% — соответственно, до 16,9 млн и 14 млн, прогнозирует Fitch.

Несмотря на падение продаж автомобилей, спрос промышленности на палладий растет. Этому способствует более масштабное и быстрое, чем ожидали участники рынка, внедрение в Китае экологического стандарта China 6, а также ужесточение требований к лабораторным и дорожным тестам в Европе в рамках стандарта Euro 6d-TEMP. Ужесточение экологических норм привело к увеличению доли палладия в бензиновых двигателях. «Согласно имеющимся оценкам, в 2019 году этот показатель вырос на 15–20%. Мы ожидаем, что в период до конца 2023 года в связи с ужесточением требований к выбросам CO2 спрос на палладий для производства автокатализаторов будет расти в среднем на 6,2% в год»,— отмечают аналитики «ВТБ Капитала».

В таких условиях участники рынка не исключают дальнейшего роста цен на металл.

«Рынок палладия останется в течение ближайших лет в дефиците. Поэтому стоимость металла будет расти даже при дальнейшем спаде в динамике продаж автомобилей»,— отмечает финансовый аналитик «БКС Премьер» Сергей Дейнека. По его оценкам, в ближайшие месяцы цены будут держаться в диапазоне $1,8–2 тыс. за унцию. Главным риском для рынка палладия аналитики называют разработку технологий по его замене на платину. «Замена палладия на платину возможна, но потребует внесения существенных технологических изменений. Но текущий рост цен на палладий пока не оправдывает подобных инвестиций, так как доля в общей себестоимости автомобиля не столь велика»,— отмечает руководитель отдела аналитических исследований Альфа-банка Борис Красноженов.

Виталий Гайдаев