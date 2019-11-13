Кэш пошел в дело

Портфельные управляющие крупнейших инвестиционных фондов рассчитывают на ускорение темпов роста мировой экономики в случае заключения торгового соглашения между США и Китаем. В таких условиях управляющие резко сократили долю наличности в своих портфелях, нарастив вложения в акции европейских компаний, а также компаний развивающихся рынков, в том числе российских.

В ноябре международные инвесторы резко сократили запасы наличности в портфелях, свидетельствует опрос портфельных управляющих, проведенный Bank of America Merrill Lynch (BofA). По данным опроса, средняя доля наличных средств снизилась с 5% в октябре до 4,2%, вернувшись к минимуму с марта 2013 года. К тому же текущее падение показателя стало сильнейшим с ноября 2016 года. В анкетировании приняли участие представители 230 фондов с суммарными активами под управлением $700 млрд.

Управляющие активно использовали накопленный кэш на фоне улучшающихся ожиданий относительно перспектив мировой экономики. По данным опроса BofA, число респондентов, не исключающих роста мировой экономики в следующем году, на 6% превысило число тех, кто ждет замедления. Месяцем ранее пессимистов было на 34% больше. Восстановление позитивных настроений оказалось самым сильным за всю историю наблюдений. Этому способствовали шаги Федеральной резервной системы (ФРС) США и Европейского ЦБ по снижению ставок, а также возобновление выкупа активов. Добавляют оптимизма подвижки в переговорах по торговым спорам между США и Китаем, а также позитивные статистические данные по крупнейшим экономикам. «В глобальной экономической статистике появляются "зеленые ростки", указывающие на то, что худшая часть замедления мировой экономики может оказаться позади»,— отмечает руководитель отдела управления акциями УК «Открытие» Виталий Исаков.

В таких условиях управляющие боятся пропустить рост, «что вызвало волну оптимизма» на рынках, отмечает главный инвестиционный стратег Bank of America Merrill Lynch Майкл Хартнетт. По данным опроса BofA, число управляющих, доля вложений в акции у которых выше индикативного уровня, на 21% превысило число тех, у которых эта доля была ниже. Месяцем ранее число оптимистов и пессимистов совпадало. Так высоко показатель не поднимался уже целый год. «Те участники рынка, которые с начала 2019 года были настроены "по-медвежьи" или недостаточно "по-бычьи", в итоге уже отстают в доходности от рынка. Они вынуждены покупать акции из соображений карьерного риска (чтобы не отстать еще сильнее от рынка), даже если у них нет внутренней убежденности в перспективах дальнейшего роста»,— отмечает Виталий Исаков.

Наиболее сильно управляющие наращивают позиции в акциях европейских компаний. Число управляющих, у которых вес таких акций в портфелях превысил индикативный уровень, вырос на 12 процентных пунктов, до 13%. По данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), за последние две недели международные инвесторы инвестировали в европейские фонды свыше $3 млрд, максимальный показатель с начала 2018 года (см. “Ъ” от 11 ноября). Растет интерес инвесторов и на активы развивающихся стран. Перевес по рынкам emerging markets вырос за месяц на 8 процентных пунктов, до 17%. По данным EPFR, за две недели инвесторы вложили в фонды развивающихся стран $1,8 млрд.

Вместе с тем управляющие отмечают неустойчивость роста. «Рынок акций остается дорогим, и мнение о том, что "бычий" рынок находится на поздней стадии цикла, никуда не исчезло»,— отмечает аналитик по международным рынкам General Invest Михаил Смирнов. Наиболее высокие риски участники рынка по-прежнему видят в торговых переговорах США и Китая. «Для Дональда Трампа подписание договора важно, так как успех здесь поможет ему переизбраться на следующий срок. Правда, в Китае это тоже хорошо понимают и в какой-то момент могут попробовать затянуть переговоры до выборов»,— отмечает руководитель направления акций глобальных рынков УК «Система Капитал» Никита Емельянов.

Виталий Гайдаев