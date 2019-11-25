Суд арестовал замглавы Росалкогольрегулирования

Пресненский суд Москвы арестовал до 20 января заместителя руководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Ирину Голосную. Она обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. Ранее суд, принимая во внимание наличие у женщины хронических заболеваний и родителей-пенсионеров на иждивении, не стал арестовывать госпожу Голосную, продлив ее задержание на 72 часа.

«Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Голосной меры пресечения в виде содержания под стражей»,— говорится в постановлении судьи Сергея Артемова (цитата по ТАСС).

Ирине Голосной инкриминируется ч. 3 ст. 35 и ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). По версии следствия, преступная деятельность госпожи Голосной выразилась в даче указаний на непроведение положенных по регламенту проверок предприятий алкогольной промышленности.

Как сообщил «РИА Новости» адвокат Илья Брык Ирины Голосной, женщина вины не признает. «Естественно, я никаких поручений не давала... приборов пломбирования я никогда не видела, выезжать на место — не моя задача»,— приводит слова госпожи Голосной из зала суда агентство.

Напомним, ранее был задержан и помещен под домашний арест исполняющий обязанности главы межрегионального управления РАР по Центральному федеральному округу Сергей Пальцев. По данным источников “Ъ”, масштабное расследование СКР связано с правонарушениями в пивоваренной отрасли, в частности с уклонениями компаний от уплаты акцизов и нелегальном производстве и обороте пива вне системы ЕГАИС.

В конце 2018 года Счетная палата признала работу РАР неэффективной. По данным надзорного ведомства, за последние два года служба получила из бюджета около 6 млрд руб.

Почему суд не арестовал Ирину Голосную с первого раза,— в материале “Ъ” «Регулятору алкоголя выписали 72 часа».