Валютным депозитам нашли замену

Для россиян придумали альтернативу валютным депозитам. В Ассоциации российских банков предложили упростить вложения в российские евробонды. Покупать облигации, номинированные в иностранной валюте, можно будет на сумму от $1 тыс. Сейчас «порог входа» в такие инструменты в подавляющем большинстве случаев — $100 тыс. или $200 тыс. По мнению участников рынка, снижение планки обеспечит приток инвестиций на российский рынок и уменьшит отток валюты за рубеж.

Станут ли российские валютные облигации удачной альтернативой депозиту? Независимый эксперт по финансовым рынкам Алексей Бушуев рассказал “Ъ FM”, что при небольших суммах все же проще вложить деньги в банк: «Чтобы купить евробонд на рынке, требуется совершенно новая процедура, там должно поменяться восприятие. По сравнению с банковским вкладом, где все понятно и привычно, здесь, например, при открытии счета есть брокерский, депозитарный счет и еще какие-то деньги там берут за операцию. Человек не понимает, почему, будучи вкладчиком, нужно еще и платить. На самом деле, он тут инвестор, и ситуация несколько другая. Кроме того, с одной площадки на другую в случае с облигациями надо перевести деньги. Я недавно для семинара открывал счет и терминал, причем там, где я отработал больше десяти лет, у меня на это ушло около двух часов. 1,4 млн руб. — это уровень защиты, который нам обеспечивает государство, здесь вопрос в другом: стоит ли игра свеч.

А вот если мы начинаем говорить о суммах серьезно выше, хотя бы в два раза, здесь госбумаги — это то, что помогает пережить кризисы.

При этом состоятельные россияне пока предпочитают вкладываться в госдолг США. Как пишет Bloomberg, в отличие от российского Центробанка, который последовательно выводит резервы из американских трежерис, богатые граждане увеличивают долю таких бумаг в своих портфелях. Вложиться в американские облигации можно, начиная всего лишь с $100, хотя низкая доходность и дополнительные налоги делают это бессмысленным, считает портфельный менеджер Александр Крапивко: «Я не вижу особого смысла вкладываться в US Treasuries, но на фоне снижения ставок по валютным депозитам внутри России вложения в еврооблигации, в US Treasuries, естественны. Сейчас многие брокерские компании предлагают инвестиции на западном рынке. То есть инвестор заносит рубли, те конвертируются брокером в доллары, и, соответственно, покупается валютная бумага. Но пассив у россиянина будет рублевый. То есть прибыль по переоценке доллара к рублю, если американская валюта вырастет, будет облагаться налогом. Даже если вы ничего не заработали на самих валютных облигациях, и у вас произошла девальвация, то с этой разницей придется заплатить налог».

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В Ассоциации российских банков также считают, что россиянам нужно позволить покупать иностранные облигации и при этом не платить налог с курсовой разницы. Но только если бумаги приобретены через российского брокера.

Сергей Гусев