Врачи предупредили британское МВД о возможной смерти Ассанжа в тюрьме

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может умереть в тюрьме, говорится в письме, подписанном более чем 60 врачами и адресованном министру внутренних дел Великобритании Прити Пател. Как пишет The Daily Mail, в своем письме врачи настаивают на предоставлении срочной медицинской помощи господину Ассанжу, а также на его переводе из лондонской тюрьмы в университетскую клинику.

Ранее о серьезных проблемах со здоровьем у господина Ассанжа сообщил его адвокат Карлос Поведа. «Он изолирован 23 часа в сутки и имеет только час для межличностного обмена. Очень сложная ситуация: он похудел и полностью изолирован от внешнего мира»,— заявил тогда господин Поведа. По его словам, все это негативно влияет на здоровье основателя WikiLeaks.

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Сейчас господин Ассанж находится в тюрьме Белмарш в Лондоне в ожидании февральского слушания по делу о его экстрадиции в США. Там его обвиняют в шпионаже и обнародовании сверхсекретных документов Госдепа. За эти преступления основателю WikiLeaks грозит до 35 лет тюремного заключения или же смертная казнь.

Ранее прокуратура Швеции закрыла расследование в отношении Джулиана Ассанжа, которого подозревали в изнасиловании двух женщин. Уголовное дело в отношении господина Ассанжа было заведено шведскими правоохранительными органами еще в 2010 году, в том же году шведская полиция объявила Джулиана Ассанжа в международный розыск. Сам он не признавал вины и называл дело политически мотивированным, а расследование в Швеции — предлогом для его ареста с целью последующей экстрадиции в США.

С июня 2012 года господин Ассанж скрывался на территории посольства Эквадора в Лондоне. В апреле 2019-го полицейские задержали его после того, как Эквадор лишил его дипломатического убежища. В мае суд в Лондоне приговорил основателя WikiLeaks к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог.

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Подробнее о деле Джулиана Ассанжа — в материале “Ъ FM”.

Кирилл Сарханянц