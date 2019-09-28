Адвокат Ассанжа сообщил о его серьезных проблемах со здоровьем

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж испытывает серьезные проблемы со здоровьем и находится в полной изоляции, сообщил его адвокат Карлос Поведа «РИА Новости». Кроме того WikiLeaks 28 сентября проведет протесты в поддержку господина Ассанжа в крупных Австралии, Великобритании, Канады и США.

«Он изолирован 23 часа в сутки и имеет только час для межличностного обмена. Очень сложная ситуация, он похудел и полностью изолирован от внешнего мира»,— сказал господин Поведа. По его словам, все это негативно влияет на здоровье основателя WikiLeaks.

Организация отметила, что проведет протесты у тюрьмы Белмарш в Великобритании, где содержится господин Ассанж, а также в Денвере, Мельбурне, Нью-Йорке, Сан-Франциско, Сиднее и Торонто. «Завтра (28 сентября): глобальные акции протеста в поддержку Джулиана Ассанжа в нескольких городах по всему миру»,— говорится в сообщении WikiLeaks в Twitter.

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Напомним, выдачи основателя Wikileaks требуют сразу несколько стран: в США его намерены судить за обнародование сверхсекретных документов Госдепа. За подобные преступления основателя WikiLeaks ждет 35 лет тюремного заключения или же смертная казнь.

Господин Ассанж с июня 2012 года находился на территории посольства Эквадора в Лондоне. В апреле 2019-го полицейские задержали его после того, как Эквадор лишил его дипломатического убежища. В мае суд в Лондоне приговорил основателя Wikileaks к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог.

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О развитии дела читайте в публикации “Ъ” «Джулиан Ассанж раскалывает Америку».