«Вопрос в том, насколько жестко нас накажут в этот раз»

Россия стоит на пороге очередного допингового скандала, который может еще раз лишить многих наших спортсменов участия в Олимпиаде. Те же, кто будет допущен до игр в следующем году, могут отправиться в Токио в статусе нейтральных атлетов без флага и гимна. По сложившийся ситуации Всемирное антидопинговое агентство (WADA) даст ответ 23 октября. Окончательное решение может быть принято до конца ноября. Спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов объяснил, насколько все серьезно.

После того, как РУСАДА была восстановлена в правах, нам с завидной регулярностью сообщали, что теперь наш спорт чист, как слеза младенца. Есть, мол, конечно, нюансы, но нарушения незначительные, и наши борцы с допингом все контролируют. Возможно это так. Как обстоят дела на самом деле, мы не знаем. Но то, что становится достоянием общественности, заставляет признать: по старым делам закрыто далеко не все.

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Сейчас нам приходится обсуждать очередной скандальный факт. В данные московской лаборатории, которые передавали WADA, внесено множество изменений. The New York Times пишет, что это было сделано с целью защиты репутации наших бывших спортсменов, которые занимают государственные посты. Но по большому счету отвечать на вопрос «зачем», теперь необязательно. О том, что данные лаборатории скорректированы, говорят как о свершившемся факте. Глава комитета по соответствию WADA Джонатан Тейлор уверят, что у привлеченных экспертов не осталось сомнений: изменения были внесены вручную. Глава РУСАДА Юрий Ганус это подтверждает.

А раз так, то наш спорт ждут не просто санкции. В кулуарах наших спортивных комитетов обсуждают ни много ни мало полную блокаду российского спорта.

Да-да, включая те виды, которые, казалось бы, находятся вне подозрений. Дело уже не в том, что кто-то скрыл очередные допинг-тесты, а в том, что страна, которую наказывали беспрецедентно жесткими санкциями, причем не один раз, снова попыталась спрятать ряд данных о спортсменах.

После этого в глазах WADA мы рецидивисты, причем злостные, и в этом случае всем заслугам наших борцов с допингом — грош цена. Эти заслуги после скандала с подтасованными данным Московской антидопинговой лаборатории просто никто в мире спорта не будет принимать во внимание, и крики: «У них там тоже не чисто!», — не помогут. Сейчас предстоящему скандалу уделяют не так много времени. Старое русское правило: а может само рассосется, — действует. Но дело в том, что уже сейчас можно сказать, что не рассосется. Конечно, у руководителей спорта есть объяснение всему, что происходит. Скорее всего, упирать будут на то, что с данными работали внештатные сотрудники WADA, и кто, что правил, — сейчас уже не разобраться.

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Но, во-первых, кто, когда слушал там наши объяснения, а во-вторых, люди, которые не всегда говорили правду в начале этой скандальной истории еще в 2014 году, вряд ли будут делать это сейчас. Подобной логики для WADA достаточно, чтобы запустить очередной виток спортивных санкций против нашей страны.

То, что эти самые санкции будут, я лично не сомневаюсь, вопрос в том, насколько жестко нас накажут в этот раз.





На следующей неделе 23 октября WADA даст ответ по сложившейся ситуации. Если обойдется, и нам позволят поехать на Олимпиаду, можно будет перекреститься, а если нет, то мы в очередной раз будем наблюдать истерику федеральных каналов о вселенской войне против нашего чистого незапятнанного спорта. Окончательное решение может быть принято до конца ноября.