В Telegram пришли за книгами

Ассоциация по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ), представляющая крупнейшие книжные издательства, пожаловалась администрации мессенджера Telegram на распространение пиратского контента в более чем 170 каналах, аудитория которых может достигать «нескольких миллионов». С проблемами сталкиваются и владельцы видеоконтента, указывающие, что Telegram перестал отвечать на претензии после начала проблем с выпуском криптовалюты TON. Если мессенджер не пойдет навстречу, правообладатели грозят обращением в Торговую палату и Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

АЗАПИ направила администрации Telegram (Telegram Group Inc.) предложение внедрить в мессенджер технологию «цифрового отпечатка» для борьбы с распространением пиратского контента, следует из письма (копия есть у “Ъ”) главы ассоциации Максима Рябыко. В Telegram пока не ответили на письмо, уточнил господин Рябыко. Запрос “Ъ” также остался без ответа.

АЗАПИ представляет интересы крупных книжных издательств, среди которых «Эксмо», «Азбука-Аттикус» и Alpina Digital. В сентябре ассоциация, издательства и «ВКонтакте» подписали антипиратский меморандум, по условиям которого социальная сеть внедрит технологию для предотвращения распространения нелегальных копий электронных и аудиокниг.

Проблема нелегального контента, в частности электронных и аудиокниг, существует в Telegram несколько лет, настаивает в письме Максим Рябыко. На этом специализируются более 170 каналов в мессенджере, совокупная аудитория которых, по данным АЗАПИ, исчисляется «несколькими миллионами». Большинство каналов и сам Telegram не реагируют на обращения от правообладателей, сетует господин Рябыко.

Опасения у ассоциации также вызывает планируемое внедрение децентрализованной цифровой валюты Telegram Open Network (TON), которая «станет идеальным инструментом для монетизации на контрафактном контенте на анонимной основе».

Месячная аудитория мессенджера Telegram в сентябре, по данным Mediascope, составила в России 14,5 млн человек. С апреля 2018 года доступ к мессенджеру в России блокируется по решению суда, но сервис продолжает быть доступен. В блокчейн-платформу TON инвесторы уже вложили $1,7 млрд, но в октябре SEC объявила о найденных нарушениях при процедуре ICO и заблокировала распространение токенов в рамках платформы. В связи с этим команда Telegram отложила запуск TON.

Если Telegram откажется от предложения внедрить цифровой отпечаток, АЗАПИ намерена обратиться в Торговую палату США, SEC, Группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и Американскую ассоциацию книгоиздателей, чтобы уведомить «о существенных рисках как для правообладателей, так и для инвесторов TON в связи с созданием неподконтрольного механизма, обеспечивающего отмывание преступных доходов».

Гендиректор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин разделяет позицию коллег из АЗАПИ. «Мы также с 2016 года неоднократно сталкивались с абсолютным пренебрежением администрации Telegram к претензиям правообладателей по аудиовизуальному контенту»,— подтверждает он. Для других мессенджеров проблема не столь характерна, так как там нет каналов и ботов, уточняет господин Бырдин. В случае с Telegram «настораживает в большей степени не возрастающее количество нелегальных единиц контента, а нежелание сервиса принимать меры», согласен директор по коммерции и развитию видеосервиса Start Дмитрий Гудумак. По его словам, еще несколько месяцев назад администрация Telegram отвечала на претензии правообладателей, но с сентября делает это гораздо дольше или не отвечает вовсе.

Telegram сложнее заблокировать, чем просто сайт, что уже показал пример Роскомнадзора, «поэтому они не так сильно переживают по поводу защиты авторских прав», считает советник практики информационных технологий юридической компании «Томашевская и партнеры» Роман Янковский. По его мнению, для правообладателей более перспективным будет обращаться не в SEC и FATF, а в американский суд, где и добиваться принятия иска против Telegram к производству.

Дмитрий Шестоперов