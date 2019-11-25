Ущерб высокого полета

Международная ассоциация аэропортов просит правительство освободить операторов аэропортов от обязанности возмещать ущерб владельцам недвижимости на приаэродромных территориях. Границы таких территорий для большинства аэропортов пока не установлены. Операторы опасаются, что расходы на компенсации достигнут сотен миллиардов рублей в масштабах страны. Если государство пойдет на уступки, говорят юристы, ему придется взять компенсацию ущерба на себя.

Международная ассоциация аэропортов (МАА, включает крупнейшие аэропорты РФ) просит курирующего транспорт вице-премьера Максима Акимова изменить текст законопроекта Минтранса о приаэродромных территориях (ПАТ), проходящего сейчас согласования. Соответствующее письмо есть у “Ъ”. Сейчас законопроект требует, чтобы именно операторы аэропортов компенсировали материальный ущерб владельцам недвижимости на ПАТ. Формально такая обязанность аэропортов возникла еще в 2017 году, но компенсации не выплачивались, поскольку границы ПАТ не определены. Самая большая подзона ПАТ — седьмая, ее границы должны быть определены по уровню шума от самолетов.

Как писал “Ъ”, при установлении ПАТ по абсолютному уровню шума ее площадь для одного только Шереметьево могла составить 165,7 тыс. га с проживающими на ней 985 тыс. человек. Компенсации аэропорта этим людям оставили бы 825 млрд руб. Но осенью глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление, смягчающее оценку вреда: теперь она проводится по эквивалентному уровню шума, который ниже абсолютного. По словам источников “Ъ” в отрасли, решение принято Дмитрием Медведевым. Актуальной оценки ущерба на данный момент нет.

«ПАТ устанавливается в публичных интересах (безопасность полетов, исключение оказания негативного влияния на здоровье человека и окружающую среду). Оператор аэродрома, равно как и концессионер, не является ни причинителем вреда (шум создают воздушные суда, а не аэродром), ни выгодоприобретателем установленных на ПАТ ограничений,— говорится в письме.— По мнению МАА, оператор аэродрома не должен нести ответственность за несоответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям уровней шума, создаваемого в границах территории, образованной окружностью радиусом 30 км от контрольной точки аэропорта».

В Домодедово сказали, что направили предложения в Минтранс и готовы участвовать в обсуждении законопроекта. В «Базэл Аэро» Олега Дерипаски говорят, что письмо МАА сформировано с учетом мнения аэропорта Сочи, входящего в ассоциацию. В «Аэропортах регионов» (входят в «Ренову» Виктора Вексельберга) подчеркивают, что оператор не является собственником аэродрома и не распоряжается распределением земельных участков возле аэропортов. «Границы седьмой подзоны ПАТ будут расти по мере роста трафика аэропорта. Кроме того, все границы ПАТ по шумам устанавливаются исходя из разработанных Госкорпорацией по организации воздушного движения схем маневрирования воздушных судов в зоне аэродрома. Госкорпорация может в любой момент менять схемы маневрирования для обеспечения взлетов и посадок воздушных судов, из-за чего в границы ПАТ будут попадать новые территории»,— сказали в холдинге.

В случае решения возложить на операторов компенсацию ущерба аэропорты будут вынуждены включать эти затраты в тариф, что не будет способствовать развитию перевозок, говорят собеседники “Ъ” в отрасли.

Представитель Максима Акимова подтвердил “Ъ” получение письма, оно отправлено на проработку в Минтранс и Росавиацию. В Минтрансе говорят, что направят свою окончательную позицию по обращению МАА в правительство после ее формирования. «Отметим, что не все замечания ассоциации имеют непосредственное отношение к тексту законопроекта»,— подчеркнули в ведомстве. В Росавиации пока не получали обращения МАА.

Старший партнер адвокатского бюро «Титов, Кузьмин и партнеры» Андрей Кузьмин отмечает, что в случае снятия ответственности с операторов будут действовать общие основания ст. 16.1 Гражданского кодекса РФ. «В случаях, установленных законом, имущественный ущерб, причиненный правомерными действиями государственных органов, подлежит их компенсации. В данном случае такими действиями будет являться установление соответствующей ПАТ»,— сказал он. Управляющий партнер O2 Consulting Ольга Сорокина согласна, что если Минтранс согласится с позицией МАА, требования возмещения ущерба будут обращены к государству. «А это огромные суммы, не предусмотренные никакими бюджетами»,— говорит госпожа Сорокина. Она добавила, что, например, в Великобритании за ущерб платит оператор, однако государство косвенно учитывает это в тарифах, при этом размер выплаты определяется по единым критериям — 125% от рыночной цены недвижимости, а также разумные расходы на переезд и налоги.

Герман Костринский