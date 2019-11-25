Huawei нашла себе приложения

Китайская Huawei начинает в России продажу нового флагманского смартфона Mate 30 Pro. Он поступит в страну ограниченной партией и не будет поддерживать сервисы Google. Вместо них компания планирует развивать собственную мобильную экосистему на базе магазина приложений AppGallery, к участию в котором пытается привлечь российских разработчиков.

Huawei запускает продажи нового флагманского смартфона Mate 30 Pro в России 25 ноября, рассказал “Ъ” собеседник, знакомый с планами компании. По словам другого источника, в России будет ограниченная партия смартфонов, которая позволит российским пользователям постепенно привыкнуть к новой мобильной платформе: устройство работает на операционной системе (ОС) Android 10, но без поддержки сервисов и магазина приложений Google. Стоимость Mate 30 Pro в России составит 40–50 тыс. руб., он будет продаваться только по предварительному заказу в официальном интернет-магазине Huawei, говорит еще один собеседник. Смартфон был представлен 19 сентября в Мюнхене и первоначально вышел на китайском рынке, а 20 ноября поступил в продажу в Испании за €1099.

В Huawei не стали комментировать информацию о старте продаж Mate 30, но подтвердили, что активно развивают собственную мобильную экосистему в России. «Сейчас мы набираем сотрудников в подразделение, курирующее вопросы экосистемы для наших продуктов сегмента потребительской электроники»,— сообщил директор Huawei Consumer Business Group в России Тони Ран. По его словам, общее количество разработчиков в мобильной экосистеме Huawei превысило 1 млн, в нее интегрировано более 50 тыс. приложений по всему миру, а число активных пользователей магазина приложений Huawei AppGallery в месяц составляет 390 млн, из которых 60 млн приходится на Европу, включая Россию. В России AppGallery заработал еще в апреле 2018 года. «Мы ожидаем, что до конца 2019 года им будут пользоваться 100 млн пользователей в Европе и России»,— говорит господин Ран.

О том, что Huawei планирует инвестировать более $10 млн в развитие мобильной системы в России, компания заявила 1 ноября. «Этот фонд разделен на три части: разработка, рост и монетизация — чтобы оказывать поддержку разработчикам на всех этапах жизненного цикла приложений»,— уточняет господин Ран. Например, разработчикам определенных категорий приложений Huawei планирует предлагать до 85% выручки по сравнению со стандартными для рынка 70%.

Huawei начала активно развивать собственную ОС HarmonyOS и мобильную платформу, после того как в начале мая президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий блокировать покупку оборудования, угрожающего национальной безопасности страны. Позднее Министерство торговли США внесло Huawei в черный список, и от сотрудничества с ней отказалась американская Google, разрабатывающая ОС Android, которая используется в смартфонах Huawei и ее дочернего бренда Honor. 18 ноября Министерство торговли США во второй раз на 90 дней продлило американским компаниям разрешение на работу с Huawei.

В России спрос на смартфоны Huawei за последние девять месяцев вырос к аналогичному периоду 2018 года на 24% в деньгах и 15% в штуках, что, соответственно, в три и пять раз быстрее общих темпов роста рынка смартфонов, отмечают в группе «М.Видео-Эльдорадо». По данным «Связного», за январь—сентябрь в России продано 1,8 млн смартфонов Huawei.

Поскольку новое устройство выпускается небольшим тиражом только для онлайн-канала и поставка насчитывает всего несколько сотен штук, очевидно, что компания пока не рассчитывает на привлечение массовой аудитории, считает аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Бизнес-аналитик дирекции по стратегическому развитию «Марвел-Дистрибуции» Антон Фомин полагает, что новая модель, скорее всего, будет использоваться как дополнительный смартфон для съемки фото и видео, тем более что и сама Huawei позиционирует устройство в качестве камерофона.

Huawei вряд ли удастся до конца года набрать 100 млн пользователей в AppGallery, поскольку владельцы ранее купленных устройств с работающим Google Play будут продолжать пользоваться им, считает Эльдар Муртазин. Но постепенно компания сможет заместить сервисы Google и занять заметную долю на рынке магазинов приложений, допускает он. «Сейчас треть всех продаваемых в России аппаратов приходится на Huawei, разработчики не захотят терять доступ к этой аудитории»,— поясняет он. Директор по работе с корпоративными клиентами Redmadrobot Дмитрий Панкрушев отмечает, что для разработчиков AppGallery — потенциально важный формирующийся рынок, где, скорее всего, сосредоточится значительная часть приверженцев бренда Huawei в России.

Юлия Тишина