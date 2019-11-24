Главные новости к утру 24 ноября

НАТО не заинтересовано в приеме Украины, потому что это привет к конфликту с Россией, считает советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен. По его словам, на Западе не хотят конфликта с Россией. Господин О’Брайен утверждает, что американская сторона в дальнейшем намерена быть на стороне Украины в противостоянии с Россией.

Не менее семи сотрудников Главного управления Генштаба России (ранее — ГРУ) участвовали в отравлении болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева, его сына и директора его фирмы, следует из расследования The Insider, Bellingcat и Der Spiegel. Издания идентифицировали сотрудников ГРУ по загранпаспортам. Как отмечают расследователи, после предыдущих публикаций некоторым сотрудникам ГРУ изменили фотографии и другие данные. «Но лучше бы они этого не делали, потому что в результате в мужских паспортных файлах оказались женские фотографии и, например, паспортная история совсем других людей, впопыхах вставленная в файл, что лишь помогает лишний раз убедиться, что файл этот шпионский»,— говорится в публикации.

Первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым рассказал, от чего зависит улучшение двухсторонних отношений. Он призвал выполнять минские соглашения и отказаться от попыток по подрыву демократических процессов США. Господин Салливан рассматривается на должность посла в России. Встреча главы МИД России и заместителя госсекретаря США прошла в субботу, 23 ноября, в Японии. По словам господина Лаврова, они обсуждали, как решать многочисленные проблемы, накопившиеся в отношениях двух стран. Также они говорили о роли G20 в международных отношениях. О встрече

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о блокировании механизма поставок угля, добытого на «временно оккупированных территориях», в том числе в страны Европы. Оперативники СБУ установили, что организаторы поставок зарегистрировали на Украине ряд коммерческих структур. На Украине продукция была представлена, как добытая в России. Уголь по поддельным документам реализовывался на украинские ТЭЦ и в страны ЕС, рассказали в СБУ.

Чартерное авиасообщение с курортными городами Египта, скорее всего, не будет возобновлено в этом году, сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих. Он сказал, что пока нет понимания, когда будут возобновлены чартеры. Россия приостановила авиасообщение с Египтом в 2015 году после крушения самолета «Когалымавиа» над Синайским полуостровом. Жертвами теракта стали 224 человека.

Парламент Боливии принял закон о новых выборах президента. По результатам предыдущего голосования победил Эво Моралес, который уехал из страны на фоне протестов. Итоги октябрьских выборов аннулируются. Он не сможет принимать участие в новых выборах. По закону нельзя участвовать в процедуре людям, которые занимали пост президента два раза подряд. Документ передали на подпись временному президенту Боливии.

Основатель сервиса онлайн-заказа такси Uber Трэвис Каланик продал более половины своей доли в компании, передает Forbes. В четверг он продал пакет акций стоимостью $578 млн. После того, как 6 мая перестало действовать ограничение на продажу акций, господин Каланик продал акции на общую сумму $1,46 млрд. Снятие ограничения позволило сотрудникам и руководству впервые с майского дебюта Uber на бирже продавать акции компании.

Создатель Telegram Павел Дуров извинился за недавний сбой в работе мессенджера. 22 ноября 15% пользователей испытывали проблемы с подключением к Telegram. О сбое

В Tesla поступило 146 тысяч заказов на покупку пуленепробиваемого электропикапа Cybertruck, рассказал основатель компании Илон Маск. Большинство выбрали автомобили с двумя и тремя моторами. Он отметил, что для этого не было сделано никакого платного продвижения. Электропикап Cybertruck представили в пятницу, 22 ноября. Самая дешевая модель обойдется в $50 тыс., а самая дорогая — в $70 тыс. Для дверей автомобиля используется тот же сплав, что и при создании космических ракет SpaceX. О пикапе