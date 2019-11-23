Минтранс не ждет возобновления чартеров в Египет в 2019 году

Чартерное авиасообщение с курортными городами Египта, скорее всего, не будет возобновлено в этом году, сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих. Он сказал, что пока нет понимания, когда будут возобновлены чартеры.

«Исходя из анализа ситуации, наших совместных проработок с египетскими партнерами, в 2019 году, скорее всего, чартеры возобновлены не будут»,— заявил министр (цитата по ТАСС). Господин Дитрих напомнил, что набор вопросов по безопасности аэропортов Хургады и Шарм-эш-Шейха был направлен летом. «Соответственно, по получении ответа от египетской стороны мы готовы оперативно снарядить команду проверяющих, которая могла бы убедиться в устранении этих недостатков»,— рассказал Евгений Дитрих.

Ранее о том, что вопрос о возобновлении прямого авиасообщения России с курортами Шарм-эш-Шейха и Хургады не будет решен до конца 2019 года, сообщал источник. Его намерены обсуждать только в 2020 году.

Россия приостановила авиасообщение с Египтом в 2015 году после крушения самолета «Когалымавиа» над Синайским полуостровом. Жертвами теракта стали 224 человека. В октябре президент России Владимир Путин и президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси договорились продолжить работу по возобновлению авиасообщения между странами. Тогда же МИД России сообщал о планах восстановить рейсы в ближайшее время.

О приостановке авиасообщения читайте в материале “Ъ” «Полеты в Египет запрещены всерьез и надолго».