СБУ заявила о блокировании поставок угля из Донбасса

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о блокировании механизма поставок угля, добытого на «временно оккупированных территориях», в том числе в страны Европы. Оперативники СБУ установили, что организаторы поставок зарегистрировали на Украине ряд коммерческих структур. «Через них дельцы поставляли на подконтрольную территорию Украины продукцию, добытую на захваченных членами НВФ украинских угольных объединениях, расположенных на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей»,— говорится в сообщении СБУ.

На Украине продукция была представлена, как добытая в России. Уголь по поддельным документам реализовывался на украинские ТЭЦ и в страны ЕС, рассказали в СБУ.

Напомним, в ноябре 2014 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ об экономической блокаде Донбасса — с его территории были выведены все госучреждения и суды, вывезены заключенные и прекращено обслуживания банковских счетов. В марте 2017 года господин Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о прекращении грузовых перевозок с Донбассом.