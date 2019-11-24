Советник Трампа: НАТО не нужен конфликт с Россией из-за Украины

НАТО не заинтересовано в приеме Украины, потому что это привет к конфликту с Россией, считает советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен. По его словам, на Западе не хотят конфликта с Россией.

«Что касается НАТО и Украины, то я не думаю, что это сейчас на повестке дня. Россия фактически в конфликте с Украиной. Не думаю, что для НАТО в целом было бы привлекательно принять Украину в НАТО и вступить в прямой конфликт с Россией»,— сказал господин О’Брайен на форуме по безопасности в Галифаксе (цитата по «РИА Новости»).

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По словам советника президента США, американская сторона в дальнейшем намерена быть на стороне Украины в противостоянии с Россией.

Роберта О'Брайена назначили на должность советника Дональда Трампа в сентябре. Ранее он был спецпредставителем США по делам заложников.

Напомним, новое правительство Украины занимается налаживанием контактов с НАТО. Власти держат курс на евроатлантическую интеграцию. Его поддерживают больше половины жителей страны.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Украина готовится принять НАТО».

Пять фактов о Роберте О'Брайене — в материале “Ъ” «Прибалтика вдруг стала притягивать Путина»