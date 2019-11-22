Telegram оставил пользователей без общения

В работе Telegram произошел глобальный сбой. Судя по данным сайта Downdetector, проблемы с мессенджером сохраняются у пользователей во многих странах. Но хуже всего он работает в Белоруссии, на Украине и в России. Сбой начался около 16 часов по московскому времени. Более чем у половины пользователей Telegram не подключался, у трети — не отправлялись сообщения. Сейчас работа мессенджера частично восстановилась. В германском аккаунте компании в Twitter подтвердили сбой и пообещали все исправить в ближайшее время. А в англоязычной поддержке мессенджера пользователю порекомендовали «по старинке пообщаться с людьми в реальности».

В чем причины такого масштабного сбоя? Гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян считает, что проблема чисто техническая, и вскоре ее исправят: «У Telegram уже неоднократно бывали сбои и до того, как в России начались блокировки, поэтому здесь нет никаких связей с Роскомнадзором. У мессенджера постоянно меняется “архитектура”, что влияет на его доступность. Но тут нужно отметить, что число пользователей растет, а инфраструктуры для подобных проектов усложняется. Подобные случаи происходят все чаще с крупнейшими интернет-ресурсами — и с Facebook, и с YouTube, и с другими сервисами компании Google, так что я не вижу тут ничего удивительного. В официальных каналах они обычно сообщали, что у них неполадки на том или ином сервере. Периодически бывают проблемы с трафиком между различными частями системы, это связано с ошибками протокола BGP — это тоже очень большая проблема в интернете, которая с усложнением инфраструктуры только усугубляется. Обычно все решается максимум за сутки».

Последний крупный сбой в Telegram произошел прошлой весной. Тогда около 70 тыс. пользователей не могли подключиться к системе, потому что их аккаунт якобы был удален. Позже компания исправила неполадки, восстановила данные и принесла извинения. Главная проблема Telegram — в излишней централизации серверов, хотя даже при этом сбои у мессенджера Павла Дурова далеко не самые крупные, уверен автор канала «Интернет-аналитика» Алексей Никушин: «Я в настоящее время в Мадриде, и здесь Telegram особой популярностью не пользуется. Но порядка двух часов назад я тоже зафиксировал сбой, очень долго происходило соединение. Это может быть связано либо с какими-то изменениями в Telegram, когда обновляется версия приложении, либо это какие-то проблемы с серверами. Насколько я знаю, основные точки у них расположены в Амстердаме, и когда там что-то ломается, то Telegram перестает нормально функционировать в Европе и СНГ».

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Владимир Соколов, Иван Якунин