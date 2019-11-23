Дуров извинился за сбой в работе Telegram

Создатель Telegram Павел Дуров извинился за недавний сбой в работе мессенджера. Вчера, 22 ноября, 15% пользователей испытывали проблемы с подключением к Telegram.

«Мы приносим свои извинения за каждое сообщение, которое мы не смогли доставить в течение этого часа»,— написал господин Дуров в Telegram-канале. Сбой в основном затронул пользователей из Германии, Ирака, Узбекистана, России, Украины, Казахстана и Белоруссии.

Неполадки начались около 16 часов по московскому времени. Более чем у половины пользователей Telegram не подключался, у трети — не отправлялись сообщения.

Подробнее — в публикации “Ъ FM” «Telegram оставил пользователей без общения».