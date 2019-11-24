Салливан призвал Россию отказаться от попыток подорвать демократию США

Первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым рассказал, от чего зависит улучшение двухсторонних отношений. Он призвал выполнять минские соглашения и отказаться от попыток по подрыву демократических процессов США. Господин Салливан рассматривается на должность посла в России.

«Салливан заявил на встрече с министром иностранных дел Лавровым, что улучшение двусторонних отношений зависит от выполнения Москвой минских соглашений и от того, откажется ли она от попытки подорвать наши демократические процессы»,— говорится в сообщении на сайте Госдепартамента.

Встреча главы МИД России и заместителя госсекретаря США прошла в субботу, 23 ноября, в Японии. По словам господина Лаврова, они обсуждали, как решать многочисленные проблемы, накопившиеся в отношениях двух стран. Также они говорили о роли G20 в международных отношениях.

Подробнее о встрече Джона Салливана и Сергея Лаврова читайте в материале “Ъ” «Россия и США навели мосты в Японии».