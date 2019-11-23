За выезжающими из Мособласти присмотрят в 16 глаз В ЦФО будут контролировать передвижения всех транспортных средств

Столичные власти потратят более 200 млн руб. на запуск масштабной системы по контролю проездов всех транспортных средств на территории Центрального федерального округа (ЦФО). Такая система уже действует на территории Москвы и Подмосковья, теперь при поддержке столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) к ней планируют подключить еще 16 регионов. Таким образом, власти смогут «увидеть в онлайн-режиме все перемещения» более 16 млн зарегистрированных на указанной территории транспортных средств. Тотальная слежка за автомобилистами, говорят в мэрии Москвы, необходима для борьбы с угонщиками и нарушителями, а также для анализа транспортных потоков.

Московское ООО «Стандартпроект» победило в тендере ЦОДД на «разработку, внедрение и сопровождение единой сквозной системы перехвата и розыска транспортных средств», следует из информации на сайте госзакупок. Максимальная цена контракта составляла 204,4 млн руб., компания внедрит систему за 202,3 млн руб. Ее создание и внедрение займет шесть месяцев, пояснили “Ъ” в ЦОДД.

Новую систему, которая позволит отслеживать передвижение всего транспорта на территории Центрального федерального округа, в октябре 2019 года анонсировал вице-мэр Максим Ликсутов. «У нас уже есть функционал, увязывающий камеры Москвы и Московской области, что дает возможность правоохранительным органам видеть, как перемещается личный транспорт между двумя субъектами,— рассказывал он.— Мэр Москвы поддержал предложение МВД России распространить эту систему на весь ЦФО». Она позволит полиции «мгновенно видеть все перемещения в онлайн-режиме». «А нам это позволит видеть всю матрицу корреспонденций и понять, как передвигаются автомобили из Московской области и других регионов в Москву»,— рассказывал господин Ликсутов.

В Москве сегодня действует более 2,5 тыс. камер. Ежесуточно они фиксируют проезд более 100 млн автомобилей. В Московской области действует более 1,2 тыс. камер.

«В подавляющем большинстве случаев преступники при подготовке и совершении преступлений используют транспортные средства,— пояснили “Ъ” в пресс-службе ЦОДД.— Объединенная система доступа к информации о проездах в Москве и Московской области позволила снизить количество краж, повысить раскрываемость преступлений. За последние четыре года использование систем фотовидеофиксации помогло снизить количество угонов в три с половиной раза».

Будущая система перехвата и розыска транспортных средств в ЦФО объединит в общей сложности 16 регионов и более 5 тыс. комплексов фотофиксации нарушений. Отметим, что на территории округа, по данным ГИБДД на начало 2019 года, зарегистрировано более 16 млн транспортных средств.

«Система позволит также автоматизировать взаимодействие оперативных служб, выявлять опасных водителей, контролировать международных и междугородних перевозчиков, получать полную аналитику передвижения автомобилей по ЦФО, контролировать грузовой транспорт»,— пояснили “Ъ” в ЦОДД. Все региональные управления ГИБДД в рамках новой системы перейдут на единое программное обеспечение (уже используется в Москве и области) для вынесения штрафов с камер.

По данным kartoteka.ru, 90% ООО «Стандартпроект» принадлежит Алле Билая, остальные доли по 5% — Григорию Панаэктову (гендиректор компании) и Дмитрию Калашникову. Госпожа Билая также является владельцем ООО «Технический консалтинг» и гендиректором компании «Эффективные правовые решения». У «Стандартпроекта» есть ряд действующих контрактов с ЦОДД — в частности, по обслуживанию системы камер (на 40 млн руб.) и по «модернизации информационной системы обеспечения деятельности Московской административной дорожной инспекции» (на 264 млн руб.).

Существующая система слежения уже помогает эффективно бороться с угонами и преступностью в Москве, подтверждает координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. «Но водители должны понимать, что за ними будут следить, данные будут записываться,— говорит он.— Вопрос в сохранности этих сведений». Впоследствии этот опыт наверняка распространится на территорию всей страны, уверен господин Шкуматов: это может быть связано с планами властей по внедрению единой системы электронного обжалования штрафов ГИБДД (“Ъ” рассказывал о ней 21 ноября).

Столичные власти, внедряя межрегиональную систему слежки за транспортом, выходят за рамки своих полномочий, уверен первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков. «Они вторгаются в сферу, затрагивающую интересы почти 20 регионов. Это явно задачи федерального центра,— говорит он.— Тем более что речь идет о хранении информации о проездах миллионов автомобилей. Такими системами, связанными с обеспечением безопасности, должны заниматься исключительно силовые органы. Я направлю запрос в Генпрокуратуру для проведения проверки».

Иван Буранов