Facebook может изменить правила размещения политической рекламы

Facebook может увеличить минимальное количество людей, на которых направлена та или иная реклама, со 100 до нескольких тысяч. Таким образом социальная сеть хочет пресечь «узконаправленную политическую рекламу», сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По их словам, Facebook Inc. рассматривает вопрос о внесении изменений в свою рекламную политику для предотвращения распространения дезинформации. Возможные изменения руководство соцсети обсуждает последние несколько недель. Facebook хочет узнать мнение о предполагаемых нововведениях крупных рекламодателей в Демократической и Республиканской партиях США.

Представитель соцсети заявил, что Facebook «рассматривает различные способы усовершенствования подхода к политической рекламе». Другие детали в Facebook раскрывать не стали.

Ранее более сотни работников Facebook написали письмо руководству, в том числе главе компании Марку Цукербергу, выступив против политики соцсети, позволяющей размещать недостоверную политическую рекламу. WSJ сообщала, что изменить правила размещения политической рекламы также может Google. Предположительно компания поменяет подход к таргетированию политической рекламы.

Подробности — в публикации “Ъ” «Google может изменить правила размещения политической рекламы».