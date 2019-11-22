Меры депутатского реагирования

Как выяснил “Ъ”, региональные парламенты не спешат отменять законодательные запреты на проведение митингов, которые Конституционный суд Российской Федерации (КС) счел незаконными. О том, что в России минимум 44 региона нарушают постановление КС от 1 ноября, ранее сообщили юристы правозащитного проекта «Апология протеста»: субъекты установили ограничения на проведение митингов, шествий, пикетов и демонстраций вблизи органов госвласти (от 50 до 250 метров в зависимости от региона). Согласно постановлению КС, такие запреты являются незаконными, в связи с чем юристы «Апологии протеста» направили обращения в органы прокуратуры и региональные парламенты субъектов-нарушителей с требованием «провести проверку закона о митинге на соответствие федеральному законодательству». Сегодня правозащитники отчитались о результатах: из 44 регионов 14 прислали типовые ответы, которые «содержат в большинстве своем сообщения о перенаправлении обращений в другие ведомства». По данным “Ъ”, сегодня этот вопрос обсудят в президентском Совете по правам человека (СПЧ).

В пятницу правозащитники проекта «Апология протеста» опубликовали сводные данные о первых ответах, полученных из региональных прокуратур и парламентов, где местные законы о митингах противоречат постановлению КС. По словам главы юридической службы проекта Алексея Глухова, пять ответов поступили из областных законодательных собраний (Адыгея, Санкт-Петербург, Томская, Саратовская и Амурская области). В Санкт-Петербурге правозащитникам пообещали «рассмотреть отмену запрета на ближайшей сессии собрания». В остальных случаях ответы содержали сведения лишь о «ведении работы и анализе правовых позиций Конституционного суда».

Из Камчатского края правозащитникам ответили сразу и органы прокуратуры, и парламентарии: прокурор сообщил о перенаправлении обращения в заксобрание, а депутаты — «об анализе постановления КС». Прокуроры Воронежской, Кемеровской и Курганской областей также отчитались о перенаправлении требования депутатам. Прокуратура Башкортостана сообщила о планах региональных законодателей «внести изменения в закон в первом полугодии 2020 года». В Астраханской и Костромской областях прокуроры «проинформировали» законодателей о постановлении КС, а в Вологодской — «предложили» отменить запреты. В Магаданской области прокуроры разработали законопроект об отмене запретов, который должен быть рассмотрен в декабре 2019 года.

Алексей Глухов рассказал “Ъ”, что больше всего удивился ответу из Чувашии: республиканский прокурор сообщил, что направил в Госсовет прокурорский протест с требованием привести закон в соответствие с постановлением Конституционного суда.

«Протест — одна из норм прокурорского реагирования, которая не подразумевает формальную отписку парламента, но обязывает в соответствии с законом принять протест к исполнению. Пока Чувашия — единственный регион России, где прокуратура отреагировала подобным образом»,— уточнил господин Глухов.

В Псковской области, которая также входит в список 44 регионов-нарушителей, представители партии «Яблоко» сами внесли в региональный парламент законопроект об изменении закона. На это, по словам господина Глухова, «у региональных законодателей есть шесть месяцев со дня опубликования постановления КС». При этом его коллега, адвокат «Апологии протеста» Александр Передрук уточнил “Ъ”, что «КС ежегодно рапортует о неисполнении ряда своих постановлений региональными властями, что связано с отсутствием эффективных инструментов, способных заставить власти субъектов исполнять решения КС».

Правозащитники не исключают, что ускорить реакцию региональных властей могут «гражданские активисты на местах», которые вправе инициировать иски в суды общей юрисдикции с требованием привести региональное законодательство в соответствие с федеральным. По мнению члена комиссии по региональным аспектам развития гражданского общества СПЧ Александра Брода, инертность региональных законодателей связана с «непониманием созданного прецедента, который общественные силы и, в частности, оппозиция используют в борьбе за смягчение законодательства». «Сегодня я намерен обсудить вопрос соответствия регионального законодательства о митингах постановлению КС с главой СПЧ Валерием Фадеевым,— рассказал “Ъ” господин Брод.— Члены СПЧ, на мой взгляд, должны обратиться к региональным омбудсменам, советам по правам человека и региональным общественным палатам с инициативой по совершенствованию регионального законодательства».

Мария Литвинова, Мария Старикова