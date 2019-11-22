Twitter разрешил скрывать комментарии пользователей

В Twitter теперь можно будет скрывать определенные комментарии пользователей к своим публикациям, сообщается в официальном аккаунте соцсети. Функция начала работать 21 ноября. Как уточняется в блоге соцсети, скрытые комментарии не будут удаляться, и при желании можно их вернуть. Человек, комментарий которого скрыли, не будет знать об этом.

Напомним, ранее Instagram начал скрывать лайки у пользователей по всему миру. Функцию пока запустили в тестовом режиме.

Об эксперименте читайте в материале “Ъ FM” «Instagram уравняет пользователей по "лайкам"».