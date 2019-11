Instagram начнет скрывать лайки у пользователей в США

На следующей неделе Instagram начнет тестировать в США функцию, скрывающую число лайков под постами. Об этом заявил гендиректор соцсети Адам Моссери на конференции WIRED25, сообщает издание Wired.

WATCH: Instagram CEO Adam Mosseri announces that the platform will start hiding likes for US audiences starting next week. It's the latest step in Instagram’s quest to become the safest place on the internet. https://t.co/BGkMG57rdk #WIRED25 pic.twitter.com/WNTyAPVhaD