Instagram начнет скрывать лайки у пользователей в США

На следующей неделе Instagram начнет тестировать в США функцию, скрывающую число лайков под постами. Об этом заявил гендиректор соцсети Адам Моссери на конференции WIRED25, сообщает издание Wired.

WATCH: Instagram CEO Adam Mosseri announces that the platform will start hiding likes for US audiences starting next week. It's the latest step in Instagram’s quest to become the safest place on the internet. https://t.co/BGkMG57rdk #WIRED25 pic.twitter.com/WNTyAPVhaD — WIRED (@WIRED) 9 ноября 2019 г.

Сначала эта функция будет доступна только для ограниченного числа аккаунтов. Ранее тестирование уже было запущено в Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Японии, Ирландии, Италии и Бразилии. Напомним, что функцию скрытия лайков также начал тестировать Facebook.

О том, зачем соцсети нужен этот эксперимент, читайте в материале “Ъ FM” «Instagram уравняет пользователей по "лайкам"».