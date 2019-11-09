09 ноября, суббота
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Instagram начнет скрывать лайки у пользователей в США

На следующей неделе Instagram начнет тестировать в США функцию, скрывающую число лайков под постами. Об этом заявил гендиректор соцсети Адам Моссери на конференции WIRED25, сообщает издание Wired.

Сначала эта функция будет доступна только для ограниченного числа аккаунтов. Ранее тестирование уже было запущено в Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Японии, Ирландии, Италии и Бразилии. Напомним, что функцию скрытия лайков также начал тестировать Facebook.

О том, зачем соцсети нужен этот эксперимент, читайте в материале “Ъ FM” «Instagram уравняет пользователей по "лайкам"».

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