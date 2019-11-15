Instagram начал скрывать лайки у пользователей по всему миру

Instagram в тестовом режиме запустил функцию, скрывающую число лайков под постами пользователей по всему миру, сообщила пресс-служба соцсети в Twitter. По задумке Instagram, количество отметок «мне нравится» будет доступно только автору поста, но не подписчикам.
Функция ранее начала тестироваться в Австралии, Бразилии, Канаде, Ирландии, Италии, Японии и Новой Зеландии. Первые отзывы о нововведении «были положительными», отметили в Instagram.
Зачем соцсети нужен этот эксперимент, читайте в материале “Ъ FM” «Instagram уравняет пользователей по "лайкам"».
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