Instagram начал скрывать лайки у пользователей по всему миру

Instagram в тестовом режиме запустил функцию, скрывающую число лайков под постами пользователей по всему миру, сообщила пресс-служба соцсети в Twitter. По задумке Instagram, количество отметок «мне нравится» будет доступно только автору поста, но не подписчикам.

Функция ранее начала тестироваться в Австралии, Бразилии, Канаде, Ирландии, Италии, Японии и Новой Зеландии. Первые отзывы о нововведении «были положительными», отметили в Instagram.

Зачем соцсети нужен этот эксперимент, читайте в материале “Ъ FM” «Instagram уравняет пользователей по "лайкам"».