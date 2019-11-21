Павел Дуров предупредил о «троянском коне»

Павел Дуров призвал удалить WhatsApp со всех смартфонов. Создатель Telegram напомнил об уязвимости, которую на днях нашли у мессенджера-конкурента. Дуров назвал приложение «троянским конем» и заявил, что через WhatsApp хакеры могут получить доступ к данным пользователей. Действительно ли опасен мессенджер? Разбирались Юлия Жданова, Анна Никитина и Илья Сизов.
Схема такая: вам присылают некое видео с неизвестного номера и вуаля — злоумышленники получают фото и переписки с вашего телефона. Использовать эту информацию они могут как угодно, но Павел Дуров уверен: все это хакеры передают спецслужбам разных стран. Создатель Telegram критикует конкурента не впервые. Весной бизнесмен заявлял, что разработчики WhatsApp специально оставляют уязвимости и скрывают их, чтобы правоохранители беспрепятственно получали доступ к этим данным. Опасения вполне обоснованы, считает гендиректор агентства разведывательных технологий «Р-Техно» Роман Ромачев: «Telegram в России снова заблокирован, поскольку не выполняет запросы наших правоохранительных органов. В то же время WhatsApp продолжает работать. Это наводит на мысль о том, что соцсеть Facebook достаточно эффективно работает со всеми спецслужбами мира. Дуров в принципе заявил правильные вещи. Он хочет показать всему миру, что он такой один правильный».
К слову, о конкуренции: пару лет назад Павел Дуров опубликовал «ВКонтакте» пост с таким содержанием: «Пытаться навредить конкурентам — способ недолгосрочный. Если им пользоваться, вы впустите в себя страх перед ними и неосознанно приблизите то, чего боитесь». Тем не менее последние заявления бизнесмена можно расценивать именно как попытку повлиять на компанию-соперника, продолжает Роман Ромачев: «Конкуренция среди мессенджеров сейчас достаточно серьезная, и Дуров пошел таким путем: он напрямую обвиняет своих конкурентов в уязвимостях. Каких-то серьезных проблем у WhatsApp я не припомню, бывают те или иные утечки по халатности самих пользователей».
Facebook, которому принадлежит WhatsApp, уязвимость мессенджера признал. Приложение выпустило обновление — ошибку исправили. Но Павел Дуров уверен, что это ненадолго, и скоро у компании найдутся новые проблемы. На самом деле от уязвимостей не застрахована ни одна соцсеть, говорит глава российского представительства компании Check Point Software Technologies Василий Дягилев: «В том же Telegram были уязвимости, которые соцсеть достаточно оперативно устраняла, но при этом говорить, что другие лидирующие мессенджеры сильно отстают от нее, я бы не стал. Аудитории двух конкурентов сравнялись, но достаточно долгое время WhatsApp лидировал, поэтому злоумышленники были сфокусированы на том, чтобы взломать его.
Поскольку количество пользователей Telegram значительно увеличилось, внимание хакеров будет переключено туда, и попыток взлома будет даже больше».
Призыв Павла Дурова удалить WhatsApp прокомментировал замглавы Минкомсвязи Алексей Волин. По его словам, пользователям просто нужно перестать хранить в смартфоне конфиденциальную информацию, тогда они больше не будут уязвимыми. С ним согласен старший партнер московской коллегии адвокатов «Александр Добровинский и партнеры» Александр Добровинский, который все конфиденциальные разговоры предпочитает проводить вживую: «Если я переписываюсь, например, с клиентом, у которого есть враг, желающий залезть в нашу переписку, он это сделает. Но мне абсолютно все равно Telegram это или WhatsApp».
Противостояние крупнейших мессенджеров уже становится своего рода вечной темой. Как известно, одним из них — WhatsApp — пользуется французский премьер Эдуард Филипп. А президент Эмманюэль Макрон предпочитает Telegram. Бывший сотрудник Агентства нацбезопасности США Эдвард Сноуден недавно раскритиковал обе соцсети. Он заявил, что Telegram и WhatsApp, конечно, лучше СМС, но все равно использовать их очень рискованно, особенно если вы премьер-министр.
WhatsApp остается первым по популярности мессенджером у россиян. На втором месте — Viber, Telegram — на третьем.
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