В Ростове задержали следователя, который взял свою жену в заложники

Сотрудники правоохранительных органов задержали следователя, который удерживал свою жену в заложниках в квартире в центре Ростова, об этом „Ъ-Юг“ сообщил источник в правоохранительных органах. «В квартире никого нет, мужчину уже задержали и допрашивают»,— отметил он.

Ранее пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области сообщила, что сегодня в полицию поступило сообщение о «бытовом конфликте» в одной из квартир дома по ул. Красноармейской в Ростове. Одним из участников так называемого конфликта оказался сотрудник следственного управления. «Сейчас выясняются его мотивы, никто не пострадал»,— подчеркнули в пресс-службе.

Квартал в центре Ростова был оцеплен с 6:00 до 11:00. После снятия оцепления в доме продолжали работать полицейские.

Кристина Федичкина