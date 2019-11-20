В центре Ростова сняли оцепление

В Ростове сняли оцепление квартала в районе дома по улице Красноармейской, 92/224, однако полиция продолжает работать на месте происшествия. По данным источника “Ъ-Юг” в правоохранительных органах, в этом доме сотрудник СУ СК РФ по региону взял в заложники свою жену.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области, сегодня в полицию поступило сообщение о бытовом конфликте в одной из квартир дома по ул. Красноармейской в Ростове. «Было установлено, что одним из его участников является сотрудник следственного управления. Сейчас выясняются обстоятельства конфликта и его мотивы, никто не пострадал»,— сказано в сообщении. В отношении сотрудника проводят служебную проверку, на ее время он отстранен он исполнения служебных обязанностей.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил “Ъ-Юг”, что мужчина взял свою жену в заложники. Квартал в центре Ростова был оцеплен с 6:00 до 11:00. После снятия оцепления возле дома осталась дежурить одна полицейская машина. В первый подъезд дома до 11:30 продолжали заходить сотрудники полиции, общаться с журналистами они отказались, как и консьерж дома.

Кристина Федичкина