Россия и Белоруссия застыли над «дорожными картами» Странам пока не удалось решить все вопросы экономической интеграции

Состоявшееся 19 ноября в Горках заседание Совета министров Союзного государства превратилось в семичасовой переговорный марафон. Перед его участниками стояла задача согласовать все «дорожные карты» по экономической интеграции, чтобы представить их на утверждение президентам. Но добиться этого не удалось.

Заседание Совета министров началось в 13:30, а пресс-конференцию по его итогам предварительно назначили на 15:30. Но в это время никто к журналистам не вышел. Близкий к переговорам российский чиновник сказал “Ъ”, что стороны решили не расходиться, пока не решат вопросы по всем несогласованным «дорожным картам». Таких перед встречей было чуть меньше половины — 15 из 31.

Собеседник “Ъ”, участвовавший в затянувшихся переговорах, сказал, что несогласованными остались около десятка карт. Позже это подтвердил Сергей Румас, по словам которого согласованными считаются порядка двадцати карт.

Переговоры завершились в 20:30. На итоговой пресс-конференции премьер Дмитрий Медведев отметил, что значительная часть «дорожных карт» согласована. Он назвал переговоры продуктивными и откровенными и сообщил, что стороны определили, на каких направлениях есть еще ресурс переговоров по линии правительства, а по каким вопросам предстоит обратиться к президентам, чтобы они провели консультации.

«Очевидно, что это очень непростая работа и, наверное, чтобы ее выполнить, нужны слаженные усилия правительств двух стран»,— заявил господин Медведев.

Признав, что обо всем договориться не удалось, он в качестве сложной темы привел в пример энергетику. Как уже сообщал “Ъ”, формированию объединенных рынков электроэнергии, газа, нефти и нефтепродуктов, развитию атомной энергетики, а также формированию единой аграрной и промышленной политики посвящены отдельные «дорожные карты».

Правительства продолжат работу над «дорожными картами», чтобы попытаться успеть решить все проблемы до 1 декабря. В этот день документы должны направить президентам. 8 декабря по случаю 20-летия подписания договора о создании Союзного государства планируется встреча президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко, на которой рассчитывают утвердить договоренности.

Владимир Соловьев, Горки