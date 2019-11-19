Бюджет Союзного государства России и Белоруссии увеличат

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил о планах увеличения бюджета Союзного государства России и Белоруссии на следующий год.

«Предполагается увеличение расходов по некоторым союзным программам, в том числе по защите населения и реабилитации территорий, постращавших от Чернобыльской катастрофы»,— сказал премьер-министр на заседание совета министров Союзного государства. Также в рамках бюджета будут выделены средства на создание Ржевского мемориала в Тверской области.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко эмоционально высказался о целесообразности Союзного государства. В ответ на его слова Кремль заявил о том, что «взаимовыгодность этого союза является незыблемой».

Как ранее стало известно “Ъ”, Россия и Белоруссия согласовали больше половины «дорожных карт», предусмотренных программой экономической интеграции двух стран. Утверждение всего пакета «дорожных карт» может состояться уже на саммите 8 декабря в Москве.

Об экономической интеграции двух стран — в материале “Ъ” «Судьба Союзного государства поставлена на карты».

О том, как белорусский лидер идет на выборы для защиты от России,— в материале “Ъ” «Александр Лукашенко назвал цену братства».