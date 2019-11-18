Кремль обратил внимание на эмоциональность высказываний Лукашенко о Союзном государстве

В Кремле обратили внимание на эмоциональность заявлений президента Белоруссии Александра Лукашенко о целесообразности Союзного государства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом Москва по-прежнему исходит из того, что взаимная выгода сохранения Союзного государства с Белоруссией незыблема.

«Нам каждый год подсовывают новые условия. И в результате мы в экономике что-то теряем, теряем и теряем. Извините, на хрена нужен кому такой союз?» — заявил накануне белорусский президент.

«Мы по-прежнему последовательно исходим из того, что в данном случае взаимовыгодность этого союза, Союзного государства, является незыблемой»,— прокомментировал слова господина Лукашенко пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

19 ноября премьер-министры России и Белоруссии Дмитрий Медведев и Сергей Румас должны обсудить новую программу реализации союзного договора на заседании Совета министров Союзного государства в Москве.

По данным “Ъ”, Москва и Минск согласовали более 50% «дорожных карт», которые предусмотрены программой экономической интеграции. «Дорожные карты» посвящены разным сферам и отраслям. Утвердить весь пакет «дорожных карт» президенты двух стран могут уже 8 декабря. После того, как будут решены экономические вопросы, начнется согласование политической интеграции государств.

Подробнее — в материале “Ъ” «Судьба Союзного государства поставлена на карты».

О программе экономической интеграции — в публикации “Ъ” «Дружба налогов».