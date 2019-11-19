Болельщиков отправят по домам

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о подписании крупного спонсорского контракта с сервисом краткосрочной аренды жилья Airbnb. Соглашение охватывает пять Олимпиад — начиная с Игр-2020 в Токио и заканчивая Олимпиадой-2028 в Лос-Анджелесе — и оценивается в $500 млн. По условиям соглашения Airbnb будет способствовать качественному размещению на время соревнований болельщиков, семей спортсменов, официальных лиц. Это позволит городам, принимающим Олимпиады, более эффективно использовать имеющийся жилой фонд и меньше тратить на возведение новых гостиниц, вместимость которых в постолимпийский период оказывается избыточной. В МОК рассчитывают, что таким образом удастся снизить стоимость организации Олимпиад.

Международный олимпийский комитет в понедельник объявил о том, что сервис Airbnb присоединился к программе TOP, объединяющей глобальных спонсоров МОК. Соглашение охватывает пять Олимпиад. А именно три летние (Токио-2020, Париж-2024 и Лос-Анджелес-2028) и две зимние (Пекин-2022 и Милан-2026). Стороны не сообщили финансовые подробности сделки, но источники, знакомые с ее деталями, на которых ссылается Financial Times, оценивают контракт в $500 млн. То есть право именоваться эксклюзивным партнером МОК (таким статусом располагают еще 13 компаний, включая Coca-Cola, Samsung, Visa, P&G, Panasonic, Alibaba, GE, Toyota) обойдется Airbnb в среднем в $100 млн за одну Олимпиаду. Cчитается, что МОК просит за право участия в программе TOP от $200 млн до $250 млн за четырехлетний олимпийский цикл. То есть контракт с Airbnb укладывается в сформировавшийся диапазон цен.

И все же эта сделка отличается от предыдущих. Она, как и контракты с другими спонсорами, предусматривает не только выплату денежных средств, но и оказание услуг. Но дело в том, что, пожалуй, впервые непосредственными выгодоприобретателями окажутся не только МОК, местный оргкомитет и локальные бизнесы, но и жители городов, принимающих Игры.

Контракт предусматривает, что Airbnb обеспечит гостям Игр, членам семей спортсменов, официальным лицам возможность удобного и приемлемого по цене размещения.

Президент МОК Томас Бах подчеркнул, что речи об отказе от строительства Олимпийских деревень не идет. Они останутся. Но за счет более эффективного использования жилого фонда во время Олимпиад появится возможность, во-первых, предоставить местному населению способ прямого заработка на Играх, во-вторых, значительно уменьшить объемы строительства нового гостиничного фонда. А значит, сэкономить на проведении турнира и сделать саму идею его организации более популярной у местных жителей.

Оба фактора действительно важны. Стоимость организации Олимпиад в последние годы становится непосильной даже для благополучных стран. Скажем, токийская Олимпиада, по прогнозам, обойдется не менее чем в $25 млрд, хотя в первоначальном плане речь шла о $7,5 млрд. Примерно в такие же суммы пока планируют уложиться Париж и Лос-Анджелес, но и им предрекают пересмотр бюджетов в сторону увеличения. А с учетом того что Игры создают значительный дискомфорт местным жителям, все чаще города-претенденты вынуждены отказываться от олимпийских проектов из-за противодействия населения. Тут уместно напомнить о сложностях, с которыми МОК столкнулся при выборах столицы Игр-2026. Города-претенденты (Инсбрук, Сьон, Калгари) после проведения у себя референдумов снимались один за другим, а выбирать МОК пришлось из двух неидеальных кандидатов.

Однако новый контракт МОК дает шанс снизить расходы. Ведь все города, которые примут Игры за время действия соглашения, можно отнести к числу популярных туристических направлений. То есть с отелями в обычное время там все в порядке. Но на время Олимпиады нагрузка на гостиничную сеть возрастает, и приходится строить новые гостиницы, заполняемость которых в постолимпийский период зачастую оставляет желать лучшего. В МОК рассчитывают, что теперь этот вопрос будет стоять менее остро.

Отметим, что Airbnb предоставлял свои сервисы на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро и Играх-2018 в Пхёнчхане, выступая в качестве локального партнера оргкомитетов.

Итоги сотрудничества получились интересными. Так, в Рио-де-Жанейро посредством Airbnb было размещено около 100 тыс. человек, что примерно соответствует вместимости 250 гостиниц среднего размера. В Пхёнчхане через Arbnb разместились 15 тыс. человек, что позволило избежать возведения примерно 46 гостиниц. При этом непосредственный доход арендодателей в Рио-де-Жанейро составил около $30 млн. В Пхёнчхане показатель был скромнее — только $2,3 млн. Но корейский город и не назовешь популярным туристическим направлением. Зато совсем недавно, во время чемпионата мира по регби, проходившего в Японии, через Airbnb жилье сняли более 650 тыс. туристов. А доход арендодателей за время первенства превысил $70 млн.

Александр Петров