Италии проиграли Олимпиаду

Международный олимпийский комитет (МОК), определяя, кому достанется зимняя Олимпиада 2026 года, проголосовал за заявку от итальянских городов Милан и Кортина д'Ампеццо. Результат выборов получился абсолютно предсказуемым и логичным — не из-за идеального соответствия олимпийским стандартам итальянского варианта, а потому, что его единственный конкурент, вариант шведский, выглядел еще более проблемным.

Этот олимпийский конкурс завершился довольно скучным финалом на сессии МОК в Лозанне, идеально, впрочем, укладывающимся в свежий тренд. Он заключается в очевидном снижении спроса на право принимать главные спортивные соревнования, становящиеся все более и более дорогими. Десятилетиями за них разворачивалась ожесточенная борьба, в финальных голосованиях участвовали по несколько сильных и амбициозных заявок, а первые признаки наступления новой реальности появились в процессе определения столицы зимней Олимпиады 2022 года. Тогда из шести начинавших гонку городов к финишу дошли только два — победивший в итоге Пекин и Алматы. Затем острейшая нехватка желающих тратиться на грандиозные спортивные фестивали коснулась и летней Олимпиады. МОК в неприятной ситуации нашел оригинальный выход, назвав одновременно столицы летних Олимпиад 2024 и 2028 годов — Париж и Лос-Анджелес. Кроме этих городов, желающих за них побиться не нашлось.

Нынешняя олимпийская гонка запомнится во многом массовым сходом с дистанции по ходу нее городов, первоначально демонстрировавших намерение Олимпиаду принять.

Во всех случаях причиной было нежелание местных жителей мириться с дискомфортом, создаваемым подготовкой и проведением состязаний, а также их несогласием с расходованием общественных фондов на спортивные проекты. Так было с австрийским Инсбруком, швейцарским Сьоном и даже считавшимся бесспорным фаворитом гонки канадским Калгари.

В итоге до голосования добрались две заявки. Каждая объединила два города, крупный промышленный, торговый и финансовый центр с известным в регионе горнолыжным курортом: итальянская — Милан с Кортина д'Ампеццо, шведская — Стокгольм с Оре. Первая считалась явным фаворитом конкурса, получила более высокие баллы от оценочной комиссии МОК, отметившей высокий уровень и готовности спортивных объектов, и поддержки олимпийской идеи у населения, и на выборах подтвердила прогнозы, набрав 47 голосов против 34 у соперницы.

Впрочем, фаворитский статус итальянской заявке обеспечили, строго говоря, скорее не собственные несомненные достоинства или отсутствие бесспорных недостатков. Наоборот, недостатков, и довольно серьезных, было не так уж мало, если основываться на стандартах, применявшихся МОК в этом веке. Скажем, эксперты отмечали «волатильность и непредсказуемость» экономической и политической ситуации в Италии: они представляют из себя фактор риска при организации столь крупных мероприятий. И как компактную, удобную для болельщиков, охарактеризовать заявку было нельзя. Расстояние между двумя основными кластерами — равнинным в Милане и горным в Кортина д'Ампеццо — превышает 250 км по прямой, а на самом деле некоторые стадионы будут располагаться в других городах, достаточно от этих кластеров удаленных.

Все дело в том, что у шведской заявки минусов было еще больше. Она вообще с трудом возникла, а на раннем этапе городские власти Стокгольма даже блокировали проект. То есть о всеобщей поддержке Олимпиады в стране не могло идти речи: если в Италии уровень одобрения олимпийского проекта зашкаливал за 83%, то в Швеции дотянул лишь до 55%. А в плане компактности эта заявка умудрилась на голову проиграть итальянской, сулящей зрителям непростые перемещения по северу страны. Дистанция между Стокгольмом и Оре зашкаливает за полтысячи километров. Но это еще полбеды. Шведы, решившие сэкономить на Олимпиаде и потратить на нее меньше, чем итальянцы, заложившие в бюджет $1,7 млрд (тоже в общем-то довольно скромная цифра), отправляли бобслеистов, скелетонистов и саночников состязаться в находящуюся на противоположном балтийском берегу латвийскую Сигулду.

Так что в шведском поражении не было ничего странного. Как не будет ничего странного, если в ближайшие дни МОК одобрит реформы процедуры выбора столиц Олимпиад, предложенные рабочей группой под началом Джона Коутса. В них включено и требование об обязательном проведении референдумов, чтобы они не срывали кампании уже после их старта, и исключение пункта об объявлении хозяев Олимпийских игр за семь лет до их открытия, чтобы давать претендентам больше времени на подготовку, и даже отказ от обязательного принципа конкуренции, раз уж в действительности она часто носит формальный характер.

Алексей Доспехов