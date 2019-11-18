В Артемовском из-за аварии почти 40 зданий остались без холодной воды

В городе Артемовский (Свердловская область) произошел порыв на трубе холодного водоснабжения, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС. «Коммунальные службы ликвидируют аварию, из-за которой временно ограничено холодное водоснабжение в 35 многоквартирных домах, двух общеобразовательных школах и двух детских садах», — уточнили в МЧС.

По данным спасателей, социально-значимые объекты обеспечены запасом воды, учреждения продолжают работать в штатном режиме. Сейчас аварийно-восстановительные бригады «Городской теплоэнергокомпании» завершили раскопочные работы на месте порыва и начали сварочные работы. В ликвидации коммунальной аварии задействованы шесть человек и четыре единицы спецтехники. По предварительным оценкам, они закончат работу до 20.00.

В субботу, 16 ноября, коммунальная авария произошла в городе Заречный. По данным МЧС, во время буровых работ для установки столбов ограждения произошло повреждение газопровода. Без газа остались 36 многоквартирных домов, однако спасатели отмечают, что отопление не отключалось, не было газа только для газовых плит. Аварию удалось ликвидировать спустя почти полтора часа. Из-за того, что перед подключением необходимо провести поквартирный обход, пуск газа запланировал на понедельник.

Дарья Соколова