«Никакого движения "Артподготовка" не существует»

На этой неделе продолжились судебные слушания по делу троих сторонников оппозиционера Вячеслава Мальцева, которым вменяют подготовку к совершению теракта и участие в террористическом сообществе. Суд заслушал показания свидетелей обвинения, один из которых подробно рассказал о планах господина Мальцева по захвату власти —– включая даже обещание «назвать парки и скверы именами погибших революционеров». Впрочем, подсудимые заявили, что не помнят этого человека, и уличили его в незнании лексики сторонников Вячеслава Мальцева.

На этой неделе Второй западный окружной военный суд продолжил разбирательство по делу Андрея Кепти, Андрея Толкачева и Юрия Корного, которым вменяют приготовление к совершению теракта (ч. 1, ст. 30; ч. 2, ст. 205 УК РФ) и участие в террористическом сообществе (ч. 2, ст. 205.4 УК РФ).

Ранее “Ъ” подробно рассказывал о сути обвинительного заключения — всем троим вменяют подготовку к поджогу декораций фестиваля «Золотая осень», расположенных на Манежной площади. Все это якобы было нужно Вячеславу Мальцеву для «дестабилизации политической обстановки и влияния на принятие политических решений». Обвинение утверждает, что Андрей Кептя, Андрей Толкачев и Юрий Корный подготовили для этого бутылки и канистру бензина. Сторона защиты не согласна с квалификацией дела и заявляла, что вменяемые подсудимым действия не могут считаться террористическим актом.

Ранее на чтении обвинительного заключения двое фигурантов дела не согласились с предъявленными обвинениями, а третий, Андрей Кептя, признал свою вину в полном объеме.

Напомним, бывший вице-спикер Саратовской облдумы Вячеслав Мальцев основал движение «Артподготовка» и с 2013 года в своем видеоблоге призывал сторонников готовиться к революции. Датой для нее он назначил 5 ноября 2017 года. Однако летом 2017 года он покинул Россию, а в октябре того же года суд заочно арестовал его за призывы к экстремизму. Движение «Артподготовка» было запрещено как экстремистское. В конце октября силовики начали арестовывать его сторонников. 5 ноября в нескольких городах России прошли немногочисленные несанкционированные митинги. На них были задержаны свыше 400 человек, большинство в Москве. С тех пор более десяти сторонников Вячеслава Мальцева получили реальные сроки, в основном за организацию массовых беспорядков.

В январе 2019 года в Москве трое сторонников господина Мальцева были признаны виновными в приготовлении к совершению теракта. Главной уликой стали 13 «коктейлей Молотова», обнаруженные на съемной квартире. По словам обвиняемых, бутылки им подкинул провокатор, которого следствие якобы отказалось искать. Обвинение в участии в террористическом сообществе с них было снято, трое мужчин были осуждены на сроки до восьми лет.

На заседании в среду суд заслушал показания сразу четырех свидетелей. Первый, студент-магистрант Артем Азаров, рассказал суду, что являлся сторонником Вячеслава Мальцева, ходил на «прогулки оппозиции» и часто бывал в «народном доме» — загородном коттедже, который «Артподготовка» использовала как студию для своего YouTube-канала. Ранее следствие заявляло, что считает этот дом «конспиративным местом» организации. Свидетель заявил суду, что целью движения Вячеслава Мальцева якобы было «вооруженное свержение власти 5 ноября 2017 года»:

«Свищев (Александр Свищев — фигурант другого дела "Артподготовки".— “Ъ”) рассылал в ячейки в регионах требования вооружаться, указания, требовал отчеты и обещал, что в случае захвата власти именами погибших революционеров будут названы парки, скверы».

Свидетель также указал, что подсудимый Андрей Толкачев и заочно арестованная соратница господина Мальцева Надежда Петрова (Белова) должны были «проводить смотр ячеек, вооружения, количества участников». Впрочем, господин Азаров затруднился описать конкретные планы вооруженного захвата власти, назвать вид оружия или объяснить, кто именно передал ему эту информацию о подсудимых, сообщив суду, что он узнал это «из разговоров»: «Это человеческий фактор. В доме все сидели, общались, не могу сказать, кто именно».

Также свидетель дал показания о том, что госпожа Петрова (Белова) при личной встрече якобы просила его купить бензин, масло и хранить их до получения следующих указаний. Она же якобы называла подсудимого Андрея Толкачева «доверенным лицом Вячеслава Мальцева для совершения революции». На вопрос адвоката, почему Надежда Петрова (Белова) доверяла ему исполнение этих указаний, господин Азаров заявил, что они «чувствовали друг друга» и между ними «была ментальная связь».

Подсудимый Юрий Корный не согласился с показаниями свидетеля.

«Этот человек даже использует лексику, которой мы никогда не пользовались на наших акциях,— заявил господин Корный.— Мы называли акции "прогулками свободных людей", а не "прогулками оппозиции". Этот товарищ явно не в теме».

Юрий Корный и Андрей Толкачев сообщили, что не знакомы со свидетелем и видят его впервые. Адвокат Андрея Толкачева Анастасия Саморукова заявила “Ъ”, что ничего не знает о свидетеле Артеме Азарове, потому что до последнего времени он не упоминался в материалах дела. «Я не могу сказать достоверно о том, что он провокатор. Но из того, что он говорил вчера на суде, для меня очевидно, что он никогда не был в том месте ("народном доме".— “Ъ”), о котором он рассказывал,— заявила госпожа Саморукова.— В данной ситуации я верю подсудимым, что они его не знают. Азаров — это человек, который дает показания, мягко сказать, с чужих слов».

Другой свидетель — соратник Вячеслава Мальцева полковник Михаил Шендаков, известный своими выступлениями с критикой властей — заявил, что не знает о движении «Артподготовка». «Движения "Артподготовка" не существует. Оно нигде не зафиксировано официально, это все больное воображение следователей. Есть YouTube-канал с таким названием»,— заявил свидетель. Это заявление вызвало протест прокурора Сергея Демкина, который представил подписанный господином Шендаковым протокол допроса с упоминанием движения «Артподготовка». «Если я такое и подписывал, то только потому, что не вчитывался в слова после беспрерывного пятичасового допроса,— возразил Михаил Шендаков.— О том, что никакого движения "Артподготовка" не существует, я говорил следователю постоянно».

В суде также выступил свидетелем сотрудник, отвечавший за пропускной режим в здании, где Андрей Толкачев снимал офис. Следствие уверено, что подсудимый арендовал это помещение по просьбе Вячеслава Мальцева, об этом, не называя источник, говорил на суде и господин Азаров. Последней в среду допрашивали супругу господина Толкачева Светлану Толкачеву, которая сообщила о нарушениях при обыске квартиры. По словам госпожи Толкачевой, в момент обыска квартиры ее супруг находился на кухне и разговаривал со следователем, что не позволяло ему наблюдать за процессом. Кроме того, при обыске якобы было обнаружено несколько флеш-накопителей с планами по подрыву ЛЭП, в том числе один на балконе, хотя личная флешка госпожи Толкачевой странным образом осталась нетронутой.

Заседание 14 ноября продолжилось допросом дознавателя Анастасии Колбиной, которая подтвердила суду верность составленных ею в утро после предполагаемого преступления протоколов осмотра происшествия. По странным обстоятельствам, один из них был составлен в ОВД «Китай-город», но какое именно происшествие произошло в ОВД, уточнено не было.

Заседание продолжится на следующей неделе.

Юрий Слинько