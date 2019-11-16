Сбежавшему на Украину следователю поверили в прокуратуре

Как стало известно “Ъ”, прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении крупного рыбопромышленника из Мурманска Юрия Тузова, обвиняемого в организации похищения бизнесмена и вымогательстве у него 400 млн руб. Сам он настаивает на своей невиновности, утверждая, что это подтвердила проверка на полиграфе, к тому же на момент совершения преступления у него было «железное» алиби. Следователя Следственного комитета России (СКР), которая вела это дело, ищут за вымогательство €2 млн за послабления в ходе расследования.

По данным источников “Ъ”, обвинительное заключение по делу Юрия Тузова и шести его предполагаемых сообщников, которым инкриминируется похищение человека и вымогательство (ст. 126 и ст. 163 УК РФ), подписал первый заместитель прокурора Москвы Олег Манаков. Адвокат господина Тузова Марина Ярош подтвердила “Ъ” эту информацию, уточнив, что соответствующее уведомление ее коллеги получили из главного следственного управления СКР по Москве. При этом вопреки сложившейся практике защитникам не сообщили, в какой суд будут направлены материалы уголовного дела для расследования по существу. Кстати, на днях Мосгорсуд удовлетворил ходатайство прокуратуры о продлении срока домашнего ареста Юрию Тузову до 4 декабря.

По словам госпожи Ярош, ее подзащитный продолжает настаивать на своей невиновности, заявляя, что в сложившейся ситуации сам является пострадавшим.

«Он является жертвой оговора с целью отнять у него бизнес и вымогательства со стороны следователя СКР, которая давно объявлена в розыск, а ее подельники осуждены»,— подчеркнула госпожа Ярош. Она также отметила, что само расследование уголовного дела и ознакомление с материалами было закончено еще весной. Потом СКР направил материалы Олегу Манакову, который являлся и. о. прокурора города, но он, как сообщал “Ъ”, отказался утверждать обвинительное заключение, отправив его на доследование. Список нарушений УПК насчитывал шесть листов убористого текста. Однако едва ли не ключевым моментом являлось требование прокурора проверить алиби Юрия Тузова. В материалах дела говорится о том, что он, как организатор преступления, лично встретился с одним из будущих исполнителей и дал ему четкие указания. Но адвокаты рыбопромышленника, кстати, добровольно прошедшего полиграф, предоставили документы о том, что в этот момент бизнесмен находился на борту самолета.

«Однако следователи проигнорировали требование проверить "физическую возможность встречи"»,— сообщила госпожа Ярош, пояснив, что уголовное дело осталось в прежнем виде.

Интересно, что Юрий Тузов считается заказчиком преступления, а остальные шестеро фигурантов — исполнителями. При этом промежуточное звено в виде организатора осталось в деле как «не установленное следствием лицо», и нет данных, что его поиски ведутся.

Напомним, что один из ведущих российских рыбопромышленников был задержан и помещен в СИЗО почти два года назад по обвинению в похищении гендиректора ООО «Лоджистикс-Москва» Павла Сурина. Согласно заявлению жертвы, его вывезли за город, где, приставив нож к горлу, заставили подписать отказ от финансовых претензий на 400 млн руб. Рыбопромышленник уверял, что все происшедшее — инсценировка, а разногласия с Павлом Суриным еще до этого разрешились в его пользу в суде. Он продолжал оставаться под стражей, когда ведущая его уголовное дело следователь СКР Марина Слезкина прямо во время очередного допроса потребовала у него взятку в €2 млн в обмен на смягчение меры пресечения и непривлечение его к уголовной ответственности. Подельников следователя схватили при получении денег и уже даже осудили, но сама срочно уволившаяся из СКР молодая женщина успела скрыться за границей, предположительно на Украине, и была объявлена в международный розыск. Кстати, приговор, вынесенный ее сообщникам, они обжаловали, но вышестоящий суд апелляцию еще не рассмотрел.

«Мы надеялись, что прокуратура не станет закрывать глаза на нарушения в деле Юрия Тузова, но она их просто пропустила»,— заявила госпожа Ярош, отметив, что материалы остались в той самой редакции, которую в свое время составила беглая следователь Слезкина.

Сергей Сергеев