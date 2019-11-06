Туристы заполнили отели

Московские отели достигли рекордного уровня за десять лет загрузки — 78%. Причем, по оценкам участников рынка и экспертов, предпосылок к снижению показателя нет: из-за низкой девелоперской активности в 2015–2016 годах ввод качественных объектов будет не слишком активным. В результате уже в следующем году стоимость размещения может вырасти.

Загрузка отелей в Москве по итогам первых девяти месяцев 2019 года составила 78% — это на 2,1% выше аналогичного значения прошлого года и одновременно самый высокий показатель за десять лет, говорится в исследовании CBRE. Самым лучшим месяцем для столичных отельеров стал август, когда заполняемость достигла рекордных 88%. Аналогичные цифры приводят и другие консультанты. Так, по расчетам Cushman & Wakefield, среднегодовая загрузка в Москве за десять месяцев составила 77,9%, увеличившись на 1,5 процентного пункта по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Руководитель подразделения индустрии гостеприимства CBRE Татьяна Белова связывает тенденцию с ростом турпотока: в прошлом году многие классические туристы отказались от поездки в Москву из-за проведения чемпионата мира по футболу. По данным погранслужбы ФСБ, в Россию с января по сентябрь 2019 года приехали 4,3 млн интуристов, на 10,2% больше, чем в тот же период прошлого года. Большинство путешественников ограничиваются посещением Москвы и Санкт-Петербурга, где также наблюдается увеличение заполняемости гостиниц. По расчетам CBRE, отели Петербурга в период первых трех кварталов года были загружены в среднем на 69,5% (на 9% выше, чем за тот же период прошлого года). Партнер Cushman & Wakefield Марина Смирнова отмечает, что в июле загрузка выросла на 15,5 процентного пункта, до 85,5%, в августе — на 4 процентных пункта, до 88,4%, сентябрь «тоже прошел лучше, чем годом ранее».

Однако существенно увеличить доходы отельерам не удалось. По оценкам Colliers International, показатель RevPar (доходность на номер в сутки) в Москве сократилась для объектов всех классов. Наиболее заметно — на 36,1%, до 12,3 тыс. руб.,— показатель снизился для люксовых отелей. Наименьшим стало падение в среднем ценовом сегменте — на 20,5%, до 3,1 тыс. руб. В Cushman & Wakefield добавляют, что в среднем по итогам девяти месяцев в Москве RevPar опустился на 41%, а в Санкт-Петербурге — на 4%. Это произошло из-за снижения стоимости размещения: по данным аналитиков, в Москве тариф за девять месяцев опустился в среднем на 44%, а в Санкт-Петербурге — на 12%.

Консультанты подчеркивают, что такие показатели объясняются высокой базой из-за чемпионата мира по футболу 2018 года. Татьяна Белова уточняет, что по сравнению с первыми тремя кварталами 2017 года в этом году тариф на размещение в Москве вырос на 4%, в Санкт-Петербурге — на 3%. А Марина Смирнова говорит, что месячная динамика RevPar также показала рост: в Москве в августе показатель увеличился на 16% относительно аналогичного периода прошлого года, а в сентябре — на 5%. В Санкт-Петербурге аналогичная динамика для этих месяцев составила 5% и 4% соответственно.

Рост турпотока не единственная причина увеличения качественных показателей гостиниц. Татьяна Белова называет еще одним фактором низкий ввод нового предложения. В этом году на московский рынок было выведено всего два новых брендированных объекта на 223 номера. Ждать резкого увеличения динамики, по мнению консультанта, не стоит из-за низкой девелоперской активности в 2015–2016 годах. Марина Смирнова предполагает, что на этом фоне средняя стоимость номера будет расти. «Загрузка в 80% — практически предел, для ее достижения отельеры практикуют овербукинг, а это риски для менеджмента»,— объясняет она. Хотя совладелец Airhotel Николай Филатов считает, что предельный показатель для Москвы выше и находится на уровне 92%. При этом в следующем году, по его прогнозам, средний чек на размещение может вырасти на 7–12%.

Александра Мерцалова