Дуров ликвидирует британские юрлица Telegram

Зарегистрированные в Великобритании компании Telegram Systems LLP и Telegram UK Holdings Limited 14 ноября подали заявление о ликвидации, следует из информации британского реестра юридических лиц. Полные тексты заявлений о ликвидации пока не опубликованы.

Telegram Systems LLP была учреждена 26 июля 2018 года компаниями Telegram Messenger Inc., зарегистрированной на Британских Виргинских островах, и Telegraph Inc., зарегистрированной в Белизе. Ее контролирующим лицом указан сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров. Telegram UK Holdings Limited учреждена 15 февраля 2018 года, ее директор — Павел Дуров.

В январе текущего года господин Дуров подал заявление о ликвидации другого британского юридического лица, которое состояло в российском реестре организаторов распространения информации,— Telegram Messenger LLP.

11 октября Комиссия по ценным бумагам и биржам США заблокировала запуск блокчейн-платформы Telegram Open Network, обнаружив нарушения в ходе предложения токенов инвесторам. На фоне этого инвесторы проекта согласились на перенос запуска платформы с 31 октября на 30 апреля 2020 года.

Дмитрий Шестоперов