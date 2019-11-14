«Участники дискутируют на тему современного искусства»

В Санкт-Петербурге проходит Международный культурный форум. В этом году он собрал более 35 тыс. участников из 96 стран. На полях форума запланировано подписание более 90 соглашений. Главная тема мероприятия в этом году — «Культурные коды в условиях глобализации». В Санкт-Петербурге сейчас находится арт-обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич.

— Форум начинался семь лет назад, там участвовали только 70 человек. В этом году он бьет все рекорды. С чем это связано?

— Форум стал значимым событием в сфере культуры и в России, и в мире. Уже третий год подряд здесь есть такое понятие, как «страна-партнер», в этом году это Китай, оттуда приезжает много туристов, в том числе в Санкт-Петербург. Поэтому международное значение культурного форума очень важно. У нас больше десятка самых разнообразных профессиональных секций — от народного танца и балета до музеев, кино, театров. Сюда съезжаются все. Я встречаю здесь практически всех директоров крупнейших российских музеев, которые участвуют в дискуссиях. Здесь очень много людей, связанных с художественным рынком, потому что дискуссии проходят в рамках деловой программы на эту тему. Есть две основные площадки — это Главный штаб Государственного Эрмитажа и Российский музей этнографии, в котором как раз и проходит практически вся деловая программа. Также Александринский театр является главной площадкой для театральных мероприятий — там в основном говорят и дискутируют на тему современного искусства.

— Вы сказали, что Китай в этом году получил статус специального гостя форума. Какие экспозиции или постановки представит страна?

— Форум открылся с крупной выставки в Эрмитаже, посвященной реставрации китайской живописи собрания музея. Это достаточно локальная тема, но соглашение подписывается. Я присутствовал на дискуссии в Этнографическом музее — там обсуждались новые тенденции мирового художественного рынка. Перед этим я застал подписание соглашений об утверждении «Российских сезонов» — это мероприятие, которое позволяет показать российскую культуру за рубежом. В 2020 году фестиваль будет проходить сразу в нескольких странах — Бельгии, Люксембурге — 14 ноября как раз были подписаны соответствующие соглашения.

Кроме того, конечно, будут выступления первых лиц государства в области культурны. Практически на всех мероприятиях присутствует вице-премьер Ольга Голодец и, естественно, министр культуры Владимир Мединский, который второй год подряд читает публичную часовую лекцию в «Манеже». И это привлекает всеобщее внимание, ажиотаж огромный. На его лекцию попасть трудно, он достаточно откровенен в своих высказываниях, почти всегда получается вычленить что-то такое из слов Мединского, что потом расходится по всему интернету — та же фраза, которую он произнес относительно нашумевшего дела последних дней о бывшем преподавателе СПбГУ, который недавно убил аспирантку. Он сказал: «Вам всем очень нравится “Джокер”, почему же вам не нравится Олег Соколов?» Отвечая на один из вопросов, министр высказался таким образом.

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В прошлом году организаторов форума упрекнули в том, что никаких серьезных художественных мероприятий к форуму приурочено не было, в этом году все изменилось. Так, в питерском «Манеже» 13 ноября открылась выставка о двух столпах соцреализма «Дейнека/Самохвалов» — московском и ленинградском художниках, они очень похожи по прославлению социалистического строя. Также открылась более локальная выставка в музее при Академии художеств, где представлена коллекция Исаака Бродского. Эти выставки еще будут открываться у нас в течение ближайших нескольких дней. В Александринском театре 16 ноября будет показан премьерный спектакль «Сирано де Бержерак», поставленный японским режиссером, очень странная интерпретация.