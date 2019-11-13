Петербургский культурный форум – 2019 соберет 37 тыс. участников из 91 страны

Гостями и участниками VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума станут около 37 тыс. человек, представляющих 91 страну мира. Именно столько заявок было зарегистрировано в этом году организаторами, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя дирекции ПМКФ Андриса Ульянова.

При этом, по его словам, порядка 13,5 тыс. участников будут задействованы в мероприятиях профессионального потока для специалистов в области культуры (дискуссии, лекции, научно-практические конференции и семинары), а еще более 23 тыс. человек также зарегистрировались на мероприятия общественного потока (открытые лекции, мастер-классы, спектакли и концерты).

Мероприятия ПМКФ-2019 будут проходить на 90 площадках, основными из которых по традиции станут Главный штаб Эрмитажа и Центральный выставочный зал «Манеж». Всего их запланировано около 300. Пройдет Культурный форум в Петербурге с 14 по 16 ноября.