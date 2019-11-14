В Петербурге открылся VIII Культурный форум

VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум начал работу в четверг, 14 ноября. В церемонии открытия форума в Главном штабе Государственного Эрмитажа приняли участие вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр культуры РФ Владимир Мединский и губернатор Петербурга Александр Беглов.

Как заявила госпожа Голодец, в этом году число участников форума — рекордное, более 35 тыс. человек. Запланировано проведение 350 мероприятий и дискуссий. «Прежде всего это площадка для профессионалов высшего уровня, которые дают старты проектам. Форум приготовил массу новых открытий для участников и слушателей», – отметила вице-премьер РФ.

Губернатор Петербурга Александр Беглов добавил, что в этом году статус специального гостя форума получил Китай, кроме того «новый статус присвоен Турции». В рамках Культурного форума планируется подписание более 90 соглашений.

Добавим, что VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум будет работать до 16 ноября. Его основной площадкой является Главный штаб Эрмитажа. Деловой площадкой — Российский этнографический музей.